Com apoio de Ezequiel Neiva Dragões do Norte conquista 18 medalhas em competições internacionais de karatê

A Academia Dragões do Norte brilhou no cenário internacional ao conquistar 18 medalhas durante o Open Malta e o World Champions de Karatê, realizados no último final de semana, na ilha de Malta. A delegação, composta por atletas de Espigão do Oeste, contou com o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), que destinou emenda parlamentar para custear as passagens para o deslocamento até o país europeu.
Sensei Moisés juntamente com parte da equipe que esteve participando das competições em Malta (Foto: André Felliphy | Assessoria Parlamentar)
O sensei Moisés Otávio de Moura destacou a importância do incentivo para que os atletas pudessem representar o Brasil em alto nível. Segundo ele, a equipe participou com oito competidores e retornou com resultados expressivos.
“Somos bicampeões mundiais em Malta. É uma conquista que nos enche de orgulho e mostra a força do nosso trabalho. Agradeço ao deputado por possibilitar essa experiência, que fortalece o esporte e promove inclusão social, além de proporcionar intercâmbio internacional aos nossos atletas”, afirmou.
Academia Dragões do Norte esteve participando das competições (Foto: Divulgação)
Moisés também ressaltou o impacto do esporte na formação de crianças e jovens. “Vivemos uma semana de grandes realizações. O campeonato foi simplesmente fenomenal e reforça como o esporte transforma vidas e abre portas para o futuro”, completou.
O deputado estadual Ezequiel Neiva enfatizou a parceria com o Governo de Rondônia para garantir a participação da equipe. “Disponibilizamos a emenda e o governador, coronel Marcos Rocha (PSD), prontamente realizou o pagamento, assegurando que nossos atletas representassem Rondônia fora do país”, destacou.
Ezequiel Neiva ainda reforçou o compromisso com o incentivo ao esporte. “Com desempenho de destaque, a equipe reforça o potencial esportivo de Rondônia no cenário internacional, levando o nome do estado e do Brasil ao pódio em uma das mais importantes competições de karatê do mundo. Essa é uma forma de valorizar os talentos do nosso estado, permitindo que eles disputem competições internacionais e troquem experiências com atletas do mundo todo”, disse.
Atletas integraram a seleção brasileira da modalidade (Foto: Divulgação)
Resultados – Open Malta
- Maria Clara Rodrigues Turatti: 1º lugar em Kata individual e 1º lugar em Kumite por equipe
- Thaís Leal Schroder: 2º lugar em Kumite individual e 2º lugar em Kumite por equipe
- Otávio Miranda Moura: 3º lugar em Kumite individual
- Karina Leal Schroder: 3º lugar em Kata individual
Resultados – World Champions
- Otávio Miranda Moura: ouro em Kata e bronze em Kumite
- Maria Clara Rodrigues Turatti: ouro em Kata e prata em Kumite individual
- Moisés Otávio Moura: ouro em Kumite e bronze em Kata
- Suzane Albertii: prata em Kumite
- Anna Clara Quiuqui Pereira: prata em Kata
- Thaís Leal Schroder: prata em Kumite individual e bronze em Kumite por equipe
- Karina Leal Schroder: prata no World Champions
- Denise Guerreiro: bronze em Kumite
Foto: André Felliphy
Comentários
Seja o primeiro a comentar!