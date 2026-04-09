Cirone Deiró tem assegurado recursos para a agricultura familiar, saúde, educação, social e para o esporte em Alta Floresta do Oeste

Por Eli Batista

Publicada em 09/04/2026 às 11h43

O vereador André Selepenque afirmou que o trabalho realizado pelo deputado estadual Cirone Deiró tem contribuído de forma significativa com o desenvolvimento do município de Alta Floresta do Oeste. “Esse apoio acontece por meio da destinação de recursos, articulações institucionais e acompanhamento de demandas locais”, afirmou o vereador.

O trabalho desenvolvido pelo deputado, em parceria com o prefeito Gio Damo, com o vereador André Selepenque e com outras lideranças locais, têm resultado na execução de diversas obras, além de outros investimentos, como a aquisição de veículos.

A área da educação recebeu recursos, assegurados pelo deputado, voltados à melhoria da estrutura física da rede municipal e ao fortalecimento das condições de acesso e permanência dos alunos nas escolas. Entre as ações realizadas está a viabilização de R$1.212.734,27 milhão para a reforma e a ampliação da Escola Municipal Padre Feijó, além da aquisição de ônibus escolar e de jogos de carteiras escolares.

No setor esportivo, o trabalho do deputado tornou possível a reforma do ginásio de esportes da cidade, com a viabilização de aproximadamente R$700.000,00. Entre outras ações na área, está a destinação de R$80 mil para a Escolinha de Futebol Alfa.

Quanto à saúde pública, Cirone assegurou R$323.882,00 mil para a compra de um veículo Van para transportar pacientes que fazem hemodiálise fora do município. Ele destinou recursos também para a aquisição de equipamentos como computador, nobreak e material de laboratório para o hospital municipal.

A agricultura familiar foi contemplada, por meio da destinação de recursos para a aquisição de implementos agrícolas e de mudas de bananeira. A recuperação da RO 135, numa ação conjunta da Prefeitura e produtores da região, também recebeu apoio do parlamentar. As festas de aniversário de emancipação política de Alta Floresta e de comemoração ao Dia da Criança também receberam recursos viabilizados pelo deputado.

De acordo com André Selepenque, Cirone tem mantido constante atuação institucional com os representantes locais do município, intermediando demandas e buscando soluções junto ao Governo do Estado. Segundo ele, a parceria entre vereador e deputado fortalece a representatividade política da população, facilitando o acesso a recursos.

Por meio do trabalho conjunto, segundo o vereador, é possível viabilizar emendas parlamentares, apoiar projetos, além de ampliar o diálogo entre o município e o Governo do Estado. “A atuação alinhada entre o legislativo municipal e o legislativo estadual também garante mais agilidade na busca por soluções para as demandas da população”, afirmou.

Cirone Deiró disse que continuará trabalhando, em parceria com André Selepenque, para viabilizar novos investimentos que atendam às necessidades da população. “Há projetos em andamento, para a destinação de mais recursos para o município de Alta Floresta”, afirmou o deputado.