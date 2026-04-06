Cássio Gois leva qualificação a Presidente Médici e destaca papel da ELERO na transformação social

Por Ana Hack

Publicada em 06/04/2026 às 09h27

A cidade de Presidente Médici foi palco de mais uma importante ação de qualificação profissional, fruto da parceria entre o deputado estadual Cássio Gois, o vereador Victor Brás e a Escola do Legislativo de Rondônia.

O curso de Orientação Vocacional e Preparação para o Mercado de Trabalho reuniu dezenas de participantes interessados em se capacitar, desenvolver habilidades e buscar novas oportunidades profissionais. A formação foi ministrada pela professora Rúbia, que conduziu os alunos em uma jornada de aprendizado voltada ao autoconhecimento, valorização profissional e estratégias para se destacar no mercado de trabalho.

A iniciativa movimentou o município e atraiu desde jovens em busca do primeiro emprego até pessoas que desejam se reposicionar profissionalmente, reforçando a importância da qualificação como ferramenta de transformação social.

Durante a realização do curso, o diretor-geral da ELERO, Welys Assis, esteve presente e acompanhou de perto as atividades. Em sua visita, destacou o compromisso da instituição em levar conhecimento e oportunidades a todas as regiões de Rondônia, além de deixar uma mensagem de incentivo e fortalecimento aos participantes.

A ação integra o cronograma contínuo de cursos ofertados pela Escola do Legislativo, que vem ampliando o acesso à formação profissional em diversos municípios do estado, muitas vezes por meio de solicitações e articulações de parlamentares comprometidos com o desenvolvimento regional.

Para o deputado Cássio Gois, investir em qualificação é investir no futuro das pessoas. O parlamentar tem sido um dos incentivadores da expansão das ações da ELERO, contribuindo para que cursos cheguem a diferentes localidades e alcancem quem mais precisa de oportunidades.

“Nosso compromisso é abrir portas. A qualificação transforma vidas, gera oportunidades e fortalece toda a sociedade”, destaca.

A parceria com lideranças locais, como o vereador Victor Brás, tem sido fundamental para o sucesso dessas iniciativas, garantindo que os cursos atendam às demandas reais da população.

Com ações como essa, a Escola do Legislativo reafirma seu papel como agente de transformação social, promovendo conhecimento, cidadania e novas perspectivas para os rondonienses.

Foto: Italo Narovi