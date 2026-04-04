Cássio Gois destaca legado de Adailton Furia e afirma: “A missão continua” em dia histórico em Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 04/04/2026 às 10h20

O dia 2 de abril ficará marcado na história de Cacoal como um momento de profunda emoção, gratidão e transição. O então prefeito Adailton Furia e a primeira-dama Joliane Tamires oficializaram a renúncia de seus cargos, abrindo espaço para que o vice-prefeito Tony Pablo assumisse a gestão do município.

A decisão de Furia ocorre diante de um novo desafio: a construção de sua pré-candidatura ao Governo de Rondônia, após uma trajetória consolidada à frente da prefeitura, marcada por grandes avanços e forte aprovação popular. Reeleito e reconhecido como o prefeito mais bem votado do estado, ele encerra seu ciclo no Executivo municipal com um legado de transformação.

Parceiro político de longa data, o deputado estadual Cássio Gois acompanhou de perto esse momento histórico. Ex-vice-prefeito na primeira gestão de Furia, Cássio esteve presente desde o início de um projeto que promoveu mudanças significativas em áreas como saúde, educação, infraestrutura, agricultura e lazer em Cacoal.

Durante a manhã, Cássio, Furia e Joliane cumpriram uma agenda de despedidas, passando por diversos setores da administração pública, como obras, agricultura, SAAE e a sede da Prefeitura. Em cada encontro, o sentimento predominante foi de reconhecimento e gratidão por anos de trabalho conjunto.

Servidores, secretários, vereadores e autoridades acompanharam esse momento simbólico. Em seus discursos, destacaram a importância da gestão e os impactos positivos deixados ao longo dos últimos cinco anos e meio.

Um dos pontos mais marcantes da cerimônia foi o discurso de Cássio Gois. Visivelmente emocionado, o deputado relembrou a caminhada ao lado de Furia e reforçou o vínculo construído ao longo dos anos.

“Aqui não se encerra uma missão. A missão continua. E você pode contar comigo para o que der e vier”, afirmou, destacando que a parceria segue firme em um novo momento político.

O encerramento aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores, com a entrega oficial da carta de renúncia e um dos momentos mais simbólicos da transição: a passagem da faixa e da chave da cidade ao novo prefeito Tony Pablo, que assume a gestão ao lado da primeira-dama Samara.

Para Cássio Gois o momento representa mais do que uma mudança administrativa, mas a continuidade de um projeto político que transformou Cacoal e agora ganha novos horizontes.

O dia 2 de abril se consolida, assim, como um marco de emoções, reconhecimento e legado — uma história construída com trabalho, parceria e compromisso com o futuro de Rondônia.