Caravana Agro Sustentável RO 2026 inicia jornada pelo estado com PIT STOP em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 05/04/2026 às 10h10

Porto Velho (RO) – Teve início neste sábado (04) a Caravana Agro Sustentável RO 2026, com a realização do PIT STOP de lançamento, em Porto Velho. O evento reuniu produtores rurais, lideranças do agronegócio, representantes institucionais e parceiros estratégicos, marcando oficialmente o começo de uma mobilização que percorrerá diversas regiões do estado.

O PIT STOP simbolizou a largada da Caravana, que tem como principal objetivo promover a escuta ativa do setor produtivo, fortalecer o diálogo entre os agentes do agro e incentivar práticas sustentáveis alinhadas ao desenvolvimento regional. Durante o encontro, também foi realizada a adesivagem oficial dos veículos que seguirão no percurso, reforçando o início das atividades em campo.

De acordo com o presidente da Associação dos Pecuaristas de Rondônia (APRON), Adélio Barofaldi, a iniciativa vai além da integração entre os participantes.

“Mais do que apresentar o agro de Rondônia, a Caravana nasce com a missão de ouvir o produtor rural. Vamos percorrer o estado coletando informações, identificando desafios e, ao final, transformar tudo isso em uma carta estruturada, que será levada as instituições responsáveis para que possamos avançar com soluções concretas para o setor.”, destacou.

A Caravana também conta com o patrocínio oficial da Autovema Mitsubishi, do Grupo Rovema, que terá papel estratégico na logística do projeto. Segundo a diretora comercial, Katia Milane, a participação da empresa reforça o compromisso com o desenvolvimento do estado.

“Apoiar a Caravana é fortalecer um setor essencial para a economia de Rondônia e estimular o diálogo em torno de temas que impactam diretamente o futuro do agro”, afirmou.

A Caravana Agro Sustentável RO 2026 foi concebida como uma iniciativa de conexão e articulação entre entidades, produtores e instituições, com foco na identificação de demandas, valorização da produção sustentável e construção de soluções conjuntas para o fortalecimento do agronegócio no estado.

Organizada por entidades representativas do setor produtivo, como APRON, FAPERON, APROSOJA, FIERO, OCB, FECOMÉRCIO, SICOOB, CREA-RO e FACER, a Caravana seguirá até o dia 9 de abril, passando por municípios estratégicos como Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura, Corumbiara e Cerejeiras.

Ao longo do trajeto, serão realizados encontros regionais, reuniões técnicas e debates sobre temas prioritários para o setor, como infraestrutura e logística, crédito e tributação, regularização fundiária e ambiental, sanidade agropecuária, energia, conectividade rural, inovação, segurança jurídica e fortalecimento da agroindústria.

A Caravana sai de Porto Velho nesta segunda-feira (06) e encerra no dia 9 de abril, em Cerejeiras, durante a Agrocom, com a apresentação da Carta do Setor Agropecuário de Rondônia — documento que reunirá as principais demandas levantadas ao longo da jornada e será encaminhado às autoridades competentes.