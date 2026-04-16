Caminhada marcará encerramento da campanha de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista

Por Assessoria

Publicada em 16/04/2026 às 08h28

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, realiza no dia 30 de abril a caminhada que encerra o cronograma de atividades da campanha de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os participantes iniciarão o trajeto às 18h, na praça José Eustáquio, mais conhecida como praça do colégio Capitão Silvio de Faria, e seguirão até o Ginásio de Esportes Sebastião Mesquita.

A secretária de desenvolvimento social, Leidiane Lima, convida a população para fazer parte deste ato. “É muito importante que toda a comunidade apoie esta causa. No fim da caminhada, teremos um espaço de lazer com pula-pula, pintura facial, apresentações culturais, distribuição de picolés, pipoca e algodão doce para as crianças. A intenção é criar momentos leves e de inclusão entre os participantes”, detalhou.