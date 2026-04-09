Camargo vice de Rogério abre espaço político no Vale do Jamari, PSDB e MDB trabalham na reorganização, Família Donadon dividida nas eleições

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/04/2026 às 14h10

Ariquemes – A provável composição de o senador Marcos Rogério, presidente do PL em Rondônia, e o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), para disputar a sucessão estadual a governador e vice, favorecerá os parlamentares com domicílio eleitoral na região à reeleição. É o caso do presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), delegado Lucas Torres (PL-Buritis), Pedro Fernandes (Cujubim) que representam a Região do Vale do Jamari. Camargo foi eleito com mais de 11 mil votos, mas com previsão de reeleição de somar entre 18 mil a 20 mil votos e, boa parte será dividida entre os deputados da região que preiteiam à reeleição e de novos nomes que certamente estarão concorrendo na disputa das 24 cadeiras da Ale-RO.

MDB-PSDB – Dois partidos que já foram sinônimos de eficiência em siglas partidárias estão em processo de reestruturação. O MDB já foi o maior partido do País e o PSDB entre os três primeiros, mas hoje pouco ou quase nada representam no processo político-eleitoral, inclusive em nível nacional. Em Rondônia o MDB já foi absoluto, quando esteve comandado pelo ex (senador, governador, prefeito), Valdir Raupp, que chegou a ser vice e presidente nacional. A sede do partido em Porto Velho, foi construída por Raupp. Hoje o senador Confúcio Moura é que preside o partido. O MDB só tem ele no Senado Federal e, na Câmara Federal, onde foram eleitos Lúcio Mosquini, que presidia a sigla até recentemente e Thiago Flores, mas hoje estão em outros partidos.

MDB-PSDB II – Na Assembleia legislativa, nenhum dos 24 deputados estaduais são do PMDB, apesar de Luís Eduardo Schincáglia, o Dr. Luís do Hospital, de Jaru, e Jean Oliveira, de Porto Velho serem eleitos pelo partido, mas mudaram de sigla com a Janela Partidária (5 de março a 3 de abril), que possibilitou a troca sem a perda dos mandatos. Porto Velho elegeu 23 vereadores, nenhum deles do MDB. O PSDB elegeu três vereadores e recentemente Gedeão Negreiros, presidente do Legislativo Municipal, assumiu a presidência regional dos tucanos, ciente que o partido tem dívida financeira com a Justiça Eleitoral e um desafio hercúleo para a reformulação e fortalecimento até as eleições gerais de outubro, quando serão eleitos de presidente da República a deputados estaduais, menos prefeitos e vereadores, que foram reeleitos e eleitos em 2024.

PRD – O partido presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha, que tem pré-candidato a governador, o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, dois mandatos seguidos, (que renunciou recentemente para poder concorrer nas eleições gerais de outubro), realizará reunião na sexta-feira (10), a partir das 14h, na sede do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Rondônia, em Porto Velho , para formatar filiações de lideranças da capital e do interior, que estarão trabalhando no processo eleitoral com a missão de eleger o futuro governador e vice, eleger o maior número de deputados estaduais, de dois a três deputados federais e preencher uma das duas vagas que estarão em disputa pelo Senado. Hoje, além de Fúria, já temos o ex-prefeito de Porto Velho, dois mandatos seguidos, Hildon Chaves (UB), e deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal), quarto mais bem votado (22.207 votos) em 2024 de vice; senador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado, que ainda, não confirmou o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos) de vice, e o ex-deputado federal Expedito Neto (PT), a exemplo de Fúria, ambos sem os nomes a vice como candidatos à sucessão estadual.

Donadon – A professora servidora pública (aposentada), Raquel Donadon, que disputou a Prefeitura de Vilhena em 2024 e foi derrotada pelo delegado Flori Cordeiro (Podemos), que se reelegeu, assinou ficha de filiação ao Republicanos, que é presidido no Estado pelo deputado Alex Redano, presidente da Assembleia Legislativa (Ale). Raquel estaria disposta a concorrer a deputada estadual, inclusive em parceria com o irmão Natan Donadon, ex-deputado federal, que pretende retornar à Câmara Federal. A Família Donadon, tradicional no Cone Sul, hoje só tem Rosângela na Assembleia Legislativa. Raquel concorrendo, poderá inviabilizar a reeleição de Rosângela, que é pré-candidata à reeleição e os Donadon ficar sem representatividade na Ale-RO. O Republicanos está se organizando no Estado e deverá ter a ex-deputada federal, ex-vereadora de Porto Velho, Mariana Carvalho concorrendo ao Senado. Ela já foi candidata ao Senado em 2018, quando foi derrotada por Jaime Bagattoli (PL), de Vilhena. Em 2024 foi derrotada no segundo turno, após ótimo desempenho no primeiro, para Leo Moraes em 2024. Mariana tem um bom volume de eleitores na capital e também no interior. É um nome a ser considerado na disputa das duas vagas ao Senado. Quem viver verá...

Respigo

Edição do “Diário Oficial”, extraordinária, do Governo do Estado desta semana, traz demissões de a maioria dos membros do gabinete do vice-governador Sergio Carvalho (UB). Informações é que foram nomeados para os cargos pessoas ligadas ao ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), que é pré-candidato à sucessão estadual e tem o apoio do governador Marcos Rocha, que preside o PSD no Estado +++ Processo natural em ano político, pois os cargos de confiança são priorizadas pessoas confiança da administração. Hoje não é o caso de Sérgio e sua equipe sai para abrigar o grupo do governador Marcos Rocha, que é quem está com a caneta na mão até o final do mandato, em dezembro +++ No período de 6 a 10 de maio, no Cacoal Selva Park, estarão sendo realizadas palestras relacionadas à saúde mental, abordando assuntos relacionados a preventivos e oferecendo serviços como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, graças a parcerias firmadas com colaboradores. Nas próximas colunas o assunto estará sendo abordado com maiores detalhes +++ Os vereadores de Porto Velho, pastor Evanildo Ferreira (PSD), Elis Regina (UB) e Sofia Andrade (PL) são pré-candidatos à Câmara Federal O legislativo municipal conta com 23 vereadores +++ O Corinthians enfrenta hoje (9), às 20h, o Platense na Argentina em partida válida pela Copa Libertadores. É o primeiro jogo do time paulista, após a saída do treinador Dorival Júnior, após nove jogos sem vitórias +++ Estreia no comando do time corintiano o experiente Fernando Diniz. Ambos treinaram a Seleção Brasileira e Diniz, também assumiu a Seleção, após a demissão de Dorival.