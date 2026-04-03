Ao lado de Aparício Carvalho, Mariana anuncia filiação de Mauro Nazif ao Republicanos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/04/2026 às 11h50

PORTO VELHO, RO - A filiação do ex-prefeito de Porto Velho e ex-deputado federal Mauro Nazif ao partido Republicanos foi anunciada pela ex-deputada federal Mariana Carvalho por meio de publicação em rede social. O comunicado foi feito ao lado do presidente estadual da legenda, Aparício Carvalho, e do deputado estadual Alex Redano.

Na postagem, Mariana Carvalho destacou o ato de filiação e apresentou o ex-prefeito como uma liderança com trajetória consolidada. “Hoje é um dia importante para o fortalecimento do Republicanos. Estamos filiando nosso sempre prefeito de Porto Velho e deputado federal @drmauronazif_, uma liderança com ampla experiência e uma história marcada pelo compromisso com a nossa população”, declarou.

Ainda na mesma publicação, a ex-deputada mencionou a participação das lideranças partidárias no ato e associou a chegada de Mauro Nazif ao processo de ampliação da legenda no estado. “Ao lado do presidente estadual do Republicanos, @apariciocarvalho_ e do deputado estadual @alex.redano, seguimos fortalecendo nosso partido com lideranças que somam conhecimento, responsabilidade e trabalho ao nosso projeto. Seguimos juntos, construindo uma Rondônia cada vez melhor! Seja muito bem-vindo!”, acrescentou.

Mauro Nazif, médico de formação, possui trajetória política iniciada no legislativo municipal de Porto Velho, onde atuou como vereador entre 1989 e 1993. Em seguida, exerceu mandato como deputado estadual de Rondônia entre 1993 e 2003. Posteriormente, foi eleito deputado federal, exercendo mandato entre 2007 e 2012, sendo reeleito para o cargo em 2010.

Em 2012, foi eleito prefeito de Porto Velho, assumindo o cargo em 2013 e permanecendo até o fim de 2016. Após o período à frente do executivo municipal, voltou à Câmara dos Deputados em 2019, permanecendo até fevereiro de 2023. Na eleição de 2022, disputou a reeleição ao cargo de deputado federal, obtendo 16.774 votos, sem alcançar novo mandato.

Natural de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, Mauro Nazif nasceu em 30 de janeiro de 1959 e construiu sua formação acadêmica na área da medicina, cursando a graduação na Fundação Osvaldo Aranha, em Volta Redonda, entre os anos de 1978 e 1983. Ao longo da carreira política, esteve filiado a diferentes siglas, incluindo o Partido da Social Democracia Brasileira, entre 1988 e 2000, e o Partido Socialista Brasileiro, ao qual permaneceu vinculado por mais de duas décadas.

A filiação ao Republicanos ocorre após período em que o ex-prefeito não ocupava cargos públicos eletivos, marcando sua entrada em uma nova legenda no cenário político de Rondônia.