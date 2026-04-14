Ambulância UTI é entregue em Nova Estrela e reforça atendimento de urgência no distrito

Por Assessoria

Publicada em 14/04/2026 às 14h06

A Prefeitura de Rolim de Moura realizou, na tarde desta segunda-feira (13), a entrega de uma ambulância tipo D, equipada como UTI móvel, destinada à Unidade Básica de Saúde Eni Corrêa da Silva, no distrito de Nova Estrela.

O novo equipamento representa um importante avanço na estrutura da saúde pública local, garantindo suporte avançado no atendimento de pacientes em estado grave e proporcionando mais segurança, agilidade e eficiência no transporte até unidades de referência.

A ambulância UTI fortalece a capacidade de resposta das equipes de saúde, especialmente em situações de emergência, reduzindo o tempo de atendimento e ampliando as condições de assistência à população do distrito, que é o único de Rolim de Moura.

A entrega integra um conjunto de investimentos voltados à melhoria dos serviços de saúde, com foco na ampliação da estrutura, modernização dos equipamentos e qualificação do atendimento prestado à população.

Além do reforço na área da saúde, o distrito de Nova Estrela tem recebido diversas ações de infraestrutura e serviços públicos, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e para o desenvolvimento da região.

A nova ambulância simboliza mais um avanço na consolidação de uma rede de saúde mais estruturada, eficiente e acessível, garantindo atendimento digno e de qualidade para toda a população.