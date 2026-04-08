Por Alexandre Almeida

Publicada em 08/04/2026 às 15h09

Agrocom começa nesta quinta-feira em Cerejeiras com programação voltada ao fortalecimento do agro

Evento reúne produtores, especialistas e comunidade com palestras gratuitas e ações voltadas ao desenvolvimento do agronegócio regional.

Palestras serão ministradas no estande da Assembleia na Agrocom (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A terceira edição da Agrocom (Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família) tem início nesta quinta-feira (9), em Cerejeiras, reunindo produtores rurais, empresários e a comunidade em geral em uma programação diversificada voltada ao fortalecimento do agronegócio regional. O evento segue até domingo (12) e já se consolida como um dos principais do setor no Cone Sul.

Incentivador da iniciativa, o deputado estadual Ezequiel Neiva destacou a importância da feira e parabenizou a organização pelo trabalho desenvolvido. “A Agrocom chega à sua terceira edição demonstrando crescimento e relevância para a economia local. É um evento que valoriza o produtor, fortalece o comércio e evidencia o potencial da nossa região, que é referência na produção agrícola”, afirmou.

Mais uma vez, a Assembleia Legislativa de Rondônia marca presença no evento, disponibilizando estrutura e promovendo conhecimento por meio da Escola do Legislativo. “Estarão sendo oferecidas palestras gratuitas, ampliando o acesso à informação e capacitação. Estamos trabalhando para abrir ainda mais espaço para a participação da Assembleia, em parceria com a Escola do Legislativo, levando conteúdo de qualidade para todos os participantes”, ressaltou.

Assembleia tem oportunizado o espaço para ampliar a participação de produtores rurais (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O evento inicia nesta quinta-feira, às 8 horas. E a primeira palestra do dia será iniciada às 10h30, com o tema “Perspectivas do Agronegócio Brasileiro”, ministrado por Roberto Rodrigues. Na sexta-feira (10), Renan Fernandes abre a agenda com a palestra “Amo Problema”. Em seguida, o professor Túlio Jardim apresenta o tema “Circuito Marília Nutri de Confinadores”. Já no período da tarde, Walter Luiz Heck aborda “O cooperativismo na comunidade como promotor do desenvolvimento local”.

Encerrando a programação da Escola do Legislativo, no sábado (11), às 15h, o biólogo Richard Rasmussen ministra a palestra “O maior desafio do agro”.

Reconhecida pela forte produção de grãos, Cerejeiras se destaca no cenário estadual como um dos polos do agronegócio em Rondônia. “Eventos como a Agrocom são fundamentais para valorizar a região e impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico. Precisamos reconhecer a força produtiva de Cerejeiras e de todo o Cone Sul, que contribuem diretamente para o crescimento do nosso estado”, concluiu.

A Agrocom acontece de 9 a 12 de abril, com entrada aberta ao público e uma programação voltada à inovação, conhecimento e valorização do agro e da economia local.