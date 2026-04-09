Ação do governo leva educação ambiental para comunidades de Machadinho do Oeste e Vale do Anari

Por Adenilson Florentino

Publicada em 09/04/2026 às 14h52

Uma ação desenvolvida pelo governo de Rondônia, entre os dias 6 e 10 de abril, está levando educação ambiental para comunidades localizadas na zona de amortecimento das Unidades de Conservação (UCs) do município de Machadinho d’Oeste. As atividades, realizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga), ocorrem em uma região que concentra uma das maiores quantidades de reservas extrativistas do estado. Até o momento, foram atendidas as comunidades das Linhas IT e MA 23, além das localidades de Entre Rios e do distrito de Pé-de-Galinha. A Escola Polo Municipal de Ensino Infantil e Fundamental João Paulo II e Escola Polo Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Rural Tom Jobim também participaram da programação com atividades educativas voltadas aos estudantes e profissionais da educação.

A iniciativa tem como objetivo promover a conscientização ambiental por meio de ações educativas, com orientações voltadas à prevenção de queimadas e incêndios florestais, além da fixação de cartazes e da distribuição de cartilhas e panfletos informativos junto às comunidades atendidas. A programação segue até esta sexta-feira (10), com palestras previstas na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Oribe Antônio dos Santos, localizada no distrito de São Marcos, no município de Vale do Anari, envolvendo também a comunidade local.

Programação segue até esta sexta-feira (10), com palestras previstas na Escola Oribe Antônio dos Santos

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a partir da mobilização e do envolvimento de estudantes, educadores e moradores, é possível fortalecer a conscientização ambiental, especialmente quanto à prevenção de queimadas e incêndios florestais.

De acordo com a gerente do Erga, Michele da Silva, a ação reforça práticas necessárias para a proteção do meio ambiente. “Estamos levando orientações sobre o descarte correto de resíduos, a realização adequada de queimadas e o uso responsável dos recursos naturais. Com isso, incentivamos atitudes mais responsáveis no dia a dia, destacando medidas essenciais para reduzir impactos ambientais, sociais e à saúde pública”, destacou.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental, Marco Antônio Lagos, ressaltou que a presença do governo nas comunidades é fundamental para ampliar a proteção ambiental. “Levar informação e orientação diretamente às comunidades intensifica a prevenção e cria uma rede de responsabilidade compartilhada. Essas ações educativas são essenciais para reduzir riscos de incêndios, preservar as unidades de conservação e garantir qualidade de vida para a população.”