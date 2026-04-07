Abertura da Toca do Coelho leva alegria e diversão para centenas de crianças em Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 07/04/2026 às 08h36

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Fundação Cultural, realizou na última quinta-feira (2), às 15h, a abertura oficial da Toca do Coelho, instalada na Casa da Cultura, espaço tradicionalmente conhecido como Casa do Papai Noel. O evento marcou o início das celebrações de Páscoa no município e reuniu centenas de famílias em um momento de alegria e confraternização.

A programação contou com personagens temáticos, brincadeiras e distribuição de chocolates para as crianças. Mais de 500 crianças participaram da abertura, que transformou o espaço em um ambiente lúdico e cheio de encanto.

Um dos momentos mais especiais da tarde foi a participação do prefeito Affonso Cândido (PL), que entrou no clima da celebração caracterizado como Coelho da Páscoa, arrancando sorrisos e garantindo fotos e interação com as crianças presentes.

De acordo com a organização, a proposta da iniciativa é proporcionar um ambiente de convivência e celebrar o espírito de união e alegria que marca o período da Páscoa.

A Toca do Coelho permanecerá aberta para visitação até o dia 17 de abril, com iluminação especial todos os dias das 18h às 22h, oferecendo à população mais uma opção de lazer e entretenimento para as famílias ji-paranaenses.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal em promover eventos culturais e momentos de integração para a comunidade, levando a magia da Páscoa para Ji-Paraná.