5º BEC ganha eficiência energética com projeto da Energisa Rondônia em Porto Velho

Por ENERGISA

Publicada em 09/04/2026 às 14h12

Na manhã desta quinta-feira, 9 de abril, o 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC), em Porto Velho, recebeu, oficialmente, a entrega do projeto de eficiência energética que moderniza a estrutura da unidade e reduz custos operacionais. A iniciativa foi executada pela Energisa Rondônia por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Com investimentos que ultrapassam R$ 250 mil, o projeto incluiu a substituição de mais de 30 pontos de iluminação por LED, a troca de 10 equipamentos de ar-condicionado e a instalação de 91 placas solares, garantindo mais eficiência no consumo e geração de energia limpa.

A expectativa é de uma economia anual de R$ 28,6 mil, além da redução de consumo de 87,83 MWh (megawatt-hora por ano), equivalente ao consumo de cerca de 37 residências, com média de 200 kWh (quilowatt-hora por mês). A iniciativa também evita a emissão de aproximadamente 11,1 toneladas de CO₂ (dióxido de carbono) por ano.

Para o comandante do 5º BEC, tenente-coronel David Marques, o projeto representa avanço na gestão dos recursos públicos. “Esse projeto traz mais economicidade e melhora a eficiência dos gastos com energia. É um ganho importante para o batalhão e para a sociedade, já que permite aplicar melhor os recursos públicos”, destacou.

O gerente de Relações Institucionais da Energisa Rondônia, Fabiano Medeiros, ressaltou o impacto da iniciativa. “Estamos levando soluções que reduzem custos e promovem sustentabilidade em instituições essenciais. Isso fortalece o uso consciente da energia e gera benefícios diretos para a população”, afirmou.