Zona Sul de Porto Velho vai se livrando das alagações e moradores relatam melhorias

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 19/03/2026 às 11h24

Moradora há mais de 25 anos do bairro Aeroclube, na zona Sul da capital rondoniense, a comerciante Katiuse Lima de Almeida está entre os beneficiados pelas ações do programa Cidade Limpa, que reúne serviços integrados como limpeza urbana, asfaltamento e abertura de bueiros, entre outras iniciativas.

Segundo Katiuse, durante décadas ela, familiares e vizinhos enfrentaram alagações que comprometem significativamente o bem-estar da comunidade, devido à ausência de serviços contínuos do poder público na região.

Ela relata que, desde o início deste ano, acompanha com entusiasmo o trabalho das equipes da Prefeitura de Porto Velho em frente à sua residência e comércio, localizados na rua Luziana, nas proximidades da praça do bairro.

“Antes, qualquer chuvinha já era suficiente para alagar toda a nossa rua. Quando eu cheguei aqui, a água chegava na perna da gente. Depois que a equipe da prefeitura veio, limpou tudo, arrumou os bueiros e retirou a sujeira, isso amenizou muito o nosso sofrimento”, afirmou.

Zona Sul

Importante região do município de Porto Velho, que por muitos anos teve sua infraestrutura negligenciada, a zona Sul passa por uma transformação significativa em seu aspecto urbano e na qualidade das moradias.

Um exemplo são as ruas Munique e Bruxelas, no bairro Novo Horizonte, que receberam serviços de asfaltamento, meio-fio e limpeza, proporcionando uma nova perspectiva de qualidade de vida aos moradores.

A reportagem esteve no local na manhã desta terça-feira (17) e constatou que, mesmo após uma madrugada chuvosa, não houve acúmulo de água nas vias, cenário que antes era recorrente.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, as ações na zona Sul garantem melhores condições de vida para a população da região, onde vivem aproximadamente 50 mil pessoas, conforme dados do último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“A zona Sul de Porto Velho é uma região próspera e merece ser bem cuidada. Por isso, a prefeitura está presente, limpando, cuidando e saneando. Vale ressaltar que são problemas de décadas que agora estão sendo tratados. Com o apoio da população e a dedicação dos nossos servidores, vamos transformar essa realidade”, destacou.

Considerado um dos maiores programas de zeladoria da história de Porto Velho, o Cidade Limpa segue com uma intensa agenda de ações, não apenas na zona Sul, mas em todo o território do município.