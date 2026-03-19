Zé Felipe mostra tatuagem íntima e revela promessa: “vou ficar sem cortar o cabelo”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/03/2026 às 10h54

O cantor Zé Felipe chamou atenção nas redes sociais ao aparecer com uma nova tatuagem em uma área íntima do corpo. O registro foi publicado pouco tempo depois de sua ex-esposa, Virginia Fonseca, compartilhar tatuagens feitas em homenagem aos filhos do casal.

O novo desenho exibido pelo sertanejo é um coração com efeito iluminado, localizado próximo à região da virilha. Ao mostrar o resultado, ele comentou brevemente sobre o procedimento. “Tatuagem nova. Está um pouco vermelha ainda”, disse.

A movimentação nas redes ocorreu no mesmo período em que Virginia revelou tatuagens inspiradas nos filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Apesar da separação, os dois continuam sendo frequentemente associados em publicações e interações online.

Além da novidade estética, Zé Felipe também falou sobre uma decisão pessoal envolvendo sua espiritualidade. O cantor contou que fez um novo propósito e decidiu ficar um período sem cortar o cabelo. “Todo ano faço alguns propósitos com Deus. Neste ano, não tinha feito ainda a do cabelo, mas senti no coração de fazer e fiz de novo. Vou ficar um tempo sem cortar o cabelo. Vocês vão me ver cabeludão de novo”, afirmou.

Ele reconheceu que a escolha representa um desafio, já que costuma mudar o visual com frequência. “É uma coisa que me incomoda porque eu gosto de cortar o cabelo e de mudar. Então é uma coisa difícil para mim. Mas vou deixar crescer porque fiz um propósito maior ainda”, explicou.

O cantor ainda relembrou outros compromissos pessoais que já adotou ao longo dos anos, incluindo períodos sem consumir determinados alimentos e bebidas. “Já fiquei cinco anos sem comer carne vermelha, três anos sem comer arroz, cinco anos sem beber refrigerante e um ano sem comer doce”, contou.