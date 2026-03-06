UNIR abre inscrições para artistas participarem da V Mostra de Encenações do DArtes

Por UNIR

Publicada em 06/03/2026 às 11h58

Artistas, grupos e coletivos culturais de Rondônia já podem se inscrever para participar da V Mostra de Encenações do Departamento de Artes da Universidade Federal de Rondônia – MEDU V. As inscrições estão abertas até 11 de março e devem ser enviadas exclusivamente por e-mail para [email protected], com a documentação exigida no edital.

A mostra, que foi contemplada pelo Edital de Chamamento Público nº 008/2025 da Funcultural (Porto Velho) referente aos recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB 008/2025), selecionará trabalhos de artistas residentes no estado de Rondônia, nas diferentes linguagens das artes cênicas, com o objetivo de incentivar a produção artística local e ampliar o diálogo entre artistas, estudantes e público. O evento será realizado de 1º a 6 de abril de 2026, em Porto Velho, reunindo apresentações artísticas, oficinas e atividades de mediação cultural.

Programação

A MEDU V ocorrerá em dois espaços culturais: no campus da Universidade Federal de Rondônia e no Espaço Cultural Tapiri. Nos dias 1º, 2 e 6 de abril, serão realizadas as atividades formativas, como oficinas e encontros de mediação cultural, nas dependências da universidade. Já as apresentações artísticas ocorrerão entre 3 e 5 de abril, no Espaço Cultural Tapiri.

De acordo com o coordenador do projeto, Luciano Oliveira, a iniciativa fortalece o campo artístico no estado. “A mostra é uma ação de extensão universitária que busca fortalecer a produção cênica em Rondônia, ampliar a circulação de obras e promover o encontro entre artistas, estudantes e a comunidade”, destaca.

Seleção de propostas artísticas

O edital prevê a seleção de dois espetáculos de artes cênicas, com duração mínima de 45 minutos; seis breves cenas, com duração entre cinco e 30 minutos; e três oficinas ou workshops voltados à formação artística. Podem ser inscritas propostas nas áreas de teatro, dança, circo, performance, dança-teatro, contação de histórias, ópera, vídeo e vídeo-performance, entre outras linguagens cênicas.

Os trabalhos selecionados receberão cachê artístico, pago após a realização da atividade na mostra. Os valores são de R$ 2.500 para espetáculos, R$ 700 para breves cenas e R$ 500 para oficinas ou workshops.

Para participar, o proponente deve ter mais de 18 anos, residir em Rondônia e comprovar atuação artística na área da proposta inscrita. Cada artista ou grupo poderá inscrever até dois trabalhos artísticos e até duas oficinas. No caso de vídeos ou vídeo-performances, as obras precisam apresentar interpretação em Libras e legendas em língua portuguesa, como forma de garantir acessibilidade.

A vice-coordenadora da mostra, Marilyn Clara Nunes, destaca a importância da iniciativa para o reconhecimento e incentivo à produção cultural. “A mostra valoriza os projetos artísticos desenvolvidos no estado e cria oportunidades de reconhecimento e incentivo financeiro para os artistas, além de fortalecer o diálogo entre universidade, comunidade e produção cultural local”, afirma.

A curadoria avaliará as propostas com base em critérios como qualidade artística, originalidade, relevância cultural, diversidade de linguagens e viabilidade técnica. O resultado final será divulgado no dia 18 de março, nos canais oficiais da mostra e no site do Departamento de Artes da universidade.