Último dia de inscrições no concurso público para professor efetivo da UNIR

Publicada em 06/03/2026 às 15h09

O edital oferta 47 vagas no total. As oportunidades contemplam áreas das ciências humanas, sociais aplicadas, exatas, saúde e linguagens, para atuação em diversos cursos de graduação ofertados pela instituição nos campi de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.

A taxa de inscrição varia conforme a titulação e o regime de trabalho da vaga pretendida: R$ 70 para vagas que exigem especialização, R$ 185 para vagas do título de mestre e R$ 265 para vagas do título de doutor.

O edital completo, com o link de inscrição, o detalhamento das vagas, requisitos, etapas do concurso e cronograma, está disponível na página oficial da UNIR (unir.br) e no link: editais.unir.br.

Vagas e requisitos

Entre as áreas previstas no edital estão Administração, Artes, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciência da Informação, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Educação, Ensino, Engenharia de Produção, Filosofia, Física, Geociências, História, Letras, Linguística, Medicina, Psicologia e Química. Os requisitos de formação variam conforme a vaga, podendo exigir especialização, mestrado ou doutorado.

O edital também prevê reserva legal de vagas para ações afirmativas. Do total de 47 oportunidades, 12 vagas são destinadas a pessoas negras, três a pessoas com deficiência, uma a indígenas e uma a quilombolas, conforme a legislação vigente.

Provas

A seleção será realizada em três etapas. A primeira é a prova escrita, que avaliará os conhecimentos específicos da área e tem caráter eliminatório e classificatório. Em seguida, os candidatos aprovados farão a prova didática, destinada a analisar a capacidade de ensino e também com caráter eliminatório e classificatório. Por fim, haverá a prova de títulos, que considera formação acadêmica e experiência profissional para classificação dos concorrentes.

Regime de trabalho e remuneração

As vagas são ofertadas nos regimes de 20 horas semanais e de Dedicação Exclusiva (40 horas). A remuneração inicial é composta por vencimento básico, retribuição por titulação e auxílio-alimentação, com valores que variam conforme o regime de trabalho e a titulação do candidato.

No regime de 20 horas, a remuneração inicial é de R$ 3.986,97 para especialistas, R$ 4.450,54 para mestres e R$ 5.454,93 para doutores, além de auxílio-alimentação de R$ 587,50. Já para o regime de Dedicação Exclusiva, os valores iniciais são de R$ 7.416,03 para especialistas, R$ 10.506,46 para mestres e R$ 14.463,85 para doutores, acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175,00.