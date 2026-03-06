Trump faz reunião de cúpula com líderes da América Latina neste sábado (7); Lula não foi convidado

Por G1

Publicada em 06/03/2026 às 15h24

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebe neste sábado (7) líderes latino-americanos alinhados ao seu governo na cidade de Doral, perto de Miami, na Flórida, para a primeira "reunião de cúpula" de um grupo que ele acaba de criar. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, não foi convidado.

O encontro ocorrerá em um resort e campo de golf de propriedade do republicano.

Batizado de Escudo das Américas, a Casa Branca diz que os países consistem em seus "mais fortes aliados com os mesmos ideais em nosso hemisfério", com o objetivo de "promover a liberdade, a segurança e a prosperidade em nossa região".

"Essa coalizão histórica de nações trabalhará em conjunto para promover estratégias que impeçam a interferência estrangeira no nosso hemisfério, as gangues e cartéis criminosos e narcoterroristas, e a imigração ilegal e em massa", diz o governo Trump.

A lista de presença inclui figuras de direita e exrema direita do continente, como Javier Milei, da Argentina, Nayib Bukele, de El Salvador, e José Antonio Kast, presidente eleito do Chile.

Além de Lula, também não foram convidados representantes da esquerda, como Claudia Sheinbaum, do México, Gustavo Petro, da Colômbia, e Delcy Rodríguez, da Venezuela.

Além de Trump e de seu secretário de Estado, Marco Rubio, também deve estar presente a secretária de Segurança Interna Kisti Noem, apelidada de "Barbie do ICE" por opositores. Ela foi demitida do cargo, no qual permanece até o fim de março, e assumirá o posto de embaixadora dos EUA no Escudo das Américas.

Ameaça chinesa à hegemonia dos EUA

A reunião faz parte de um conjunto de iniciativas do republicano que emulam a doutrina Monroe, buscando restaurar a hegemonia dos EUA nas Américas. O continente é frequentemente mencionado pelo governo Trump como "nosso quintal".

O evento incluirá a assinatura de um documento chamado "Carta de Doral", que defende "afirmar o direito dos povos de nosso hemisfério de definir nosso destino livres de interferência".