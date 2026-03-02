Por Notícias ao Minuto

Publicada em 02/03/2026 às 08h52

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos e candidata nas últimas eleições presidenciais norte-americanas, Kamala Harris, considerou que "Donald Trump está forçando o país entrar em uma guerra sem necessidade, após os ataques contra o Irã.

"Donald Trumpestá arrastando os Estados Unidos para uma guerra que o povo norte-americano não quer. Me deixem ser clara: sou contra uma guerra de mudança de regime no Irã, e as nossas tropas estão sendo postas em perigo em nome da guerra escolhida por Trump", começou considerando em um comunicado emitido na noite de sábado.

Para a ex-vice-presidente, "esta é uma aposta perigosa e desnecessária com vidas americanas que põe também em risco a estabilidade na região" e a "posição" dos Estados Unidos no mundo.

"O que estamos testemunhando não é força. É imprudência disfarçada de determinação. Sei da ameaça que o Irã representa, e nunca devem ter permissão para possuir uma arma nuclear, mas esta não é a forma de desmantelar essa ameaça", disparou.

Kamala Harris recordou que, durante a campanha para as eleições presidenciais de 2024, Donald Trump "prometeu acabar com as guerras em vez de as iniciar", acusando-o de mentir.

Lembrou, ainda, que Trump afirmou, no ano passado, que "aniquilou" o programa nuclear do Irã, sendo essas declarações também "uma mentira".

Destacando que é necessário ter "uma visão realista do que aí vem" e que Trump "já disse que este conflito pode provocar baixas norte-americanas", Kamala Harris disse estar "rezando por todos" os "militares, homens e mulhers", que "estão realizando missões periogsas com uma habilidade, disciplina e precisão excecionais".

"As nossas tropas merecem um comandante-chefe que aborde as decisões sobre assuntos de guerra e paz com a mesma firmeza e disciplina que as nossas tropas demonstram todos os dias", disse.

"De acordo com a Constituição dos Estados Unidos, o presidente deve receber autorização do Congresso para entrar em guerra. Mas mesmo que a tivesse, isso não altera o fato de que esta ação é imprudente, injustificada e não apoiada pelo povo americano. Não pode haver ambiguidade na nossa oposição à guerra escolhida por Donald Trump, e o Congresso deve usar todo o poder disponível para o impedir de nos comprometer ainda mais com este conflito. As nossas tropas, os nossos aliados e o povo americano não merecem menos", rematou.

Vale destacar que Israel e os Estados Unidos iniciaram há 24 horas uma vasta operação militar contra o Irã de que resultou já a morte de vários dirigentes políticos e militares da República Islâmica, incluindo o líder supremo, Ali Khamenei.

O presidente norte-americano deu indicações de que a operação visava o derrube do regime do Irão e incitou o povo iraniano a tomar o poder após a intervenção militar conjunta com Israel. Em pronunciamento, Trump informou que militares dos Estados Unidos morreram nas ações do país norte-americano, mas não citou o número de mortos.