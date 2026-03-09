Trump diz a jornal que está longe de ordenar missão terrestre no Irã, mas que não está feliz com escolha do novo líder

Por G1

Publicada em 09/03/2026 às 11h33

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está "longe de" ordenar missão terrestre no Irã, mas que '"não está feliz" com escolha do novo líder supremo do país em entrevista exclusiva ao jornal americano "New York Post", nesta segunda-feira (9).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste domingo (8) que o próximo líder supremo do Irã “não vai durar muito” se Teerã não obtiver sua aprovação. A afirmação foi feita antes de o regime iraniano ter nomeado Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, como o sucessor.

“Ele vai ter que obter nossa aprovação”, disse Trump ao canal ABC News. "Se ele não obtiver nossa aprovação, não vai durar muito".

O presidente dos EUA, Donald Trump — Foto: REUTERS/Nathan Howard

Já o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou neste domingo (8) que cabe ao povo iraniano, e não ao presidente dos Estados Unidos, escolher o novo líder do país. O chanceler também exigiu um pedido de desculpas do presidente americano por, segundo ele, ter iniciado a guerra no Oriente Médio.

"Não permitimos que ninguém interfira em nossos assuntos internos. É responsabilidade do povo iraniano escolher seu novo líder", declarou Abbas Araghchi no programa "Meet the Press", do canal NBC, depois que Trump afirmou que deveria participar da escolha do próximo líder supremo do Irã.

Araghchi também afirmou que o presidente republicano "deveria pedir desculpas ao povo da região e ao povo iraniano pelos assassinatos e pela destruição que provocaram".

A imprensa estatal iraniana informou neste domingo que o órgão clerical responsável pela sucessão já votou no substituto do líder supremo assassinado Ali Khamenei, e que o nome será anunciado em breve.