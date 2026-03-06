TRT-14 conclui expedição de precatórios para o orçamento de 2027 dentro do novo prazo constitucional

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 06/03/2026 às 13h50

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) concluiu, dentro do prazo constitucional, a expedição dos precatórios que irão compor as propostas orçamentárias dos entes públicos devedores para o exercício de 2027. A medida atende ao novo marco temporal estabelecido pela Emenda Constitucional 136, que antecipou para 1º de fevereiro a data-limite para apresentação dos precatórios a serem incluídos no orçamento do ano seguinte.

Com a consolidação dos dados até 2 de fevereiro de 2027, o montante atualizado da dívida totaliza R$ 98.217.635,96.

Os valores estão assim distribuídos:

R$ 61.214.798,96 em precatórios federais;

R$ 21.007.893,49 em precatórios estaduais;

R$ 15.994.943,51 em precatórios municipais.

Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de entes públicos valores devidos após decisão judicial definitiva. A inclusão dessas dívidas no orçamento é etapa essencial para garantir que os créditos reconhecidos pela Justiça sejam pagos.

O cumprimento tempestivo do novo prazo reafirma o compromisso do TRT-14 com a responsabilidade fiscal, a transparência e a segurança jurídica. A medida também permite que União, estados e municípios organizem seus orçamentos de forma adequada, assegurando previsibilidade e regularidade no pagamento dos débitos trabalhistas reconhecidos judicialmente.

A atuação está alinhada aos princípios institucionais da Justiça do Trabalho, especialmente quanto à eficiência, publicidade dos atos e respeito ao interesse público.

CCOM/TRT-14 (com informações da Secretaria de Precatórios)