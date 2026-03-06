Trabalhos de sondagem no rio Mamoré marcam início das etapas técinicas para a construção da ponte Binacional

Por João Teixeira/Guajará Noticias

Publicada em 06/03/2026 às 09h17

Os primeiros trabalhos técnicos relacionados à construção da ponte binacional sobre o Rio Mamoré, que ligará o município de Guajará-Mirim (RO) à cidade de Guayaramerín, na Bolívia, já estão em andamento. Equipes especializadas iniciaram recentemente os serviços de sondagem no leito do rio, etapa considerada fundamental para a elaboração do projeto executivo e para a definição das bases estruturais da futura ponte internacional.

A obra, contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), possui investimento estimado em aproximadamente R$ 421 milhões e prevê uma ponte com cerca de 1,22 quilômetro de extensão, além da construção dos acessos rodoviários e da implantação de um complexo de fronteira para controle aduaneiro e migratório entre Brasil e Bolívia.

A ordem de serviço para o início dos trabalhos foi assinada em 08 de agosto de 2025, autorizando oficialmente a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras e demais operações necessárias para implantação da estrutura sobre o Rio Mamoré, no trecho da BR-425, em Rondônia.

Nesta fase inicial, os técnicos realizam sondagens geotécnicas e batimétricas, procedimentos que consistem na perfuração do solo e do subsolo do leito do rio para coleta de amostras e análise das características do terreno. Esses estudos permitem identificar fatores como resistência do solo, profundidade do leito, composição sedimentar e condições geológicas, dados indispensáveis para definir o tipo de fundação que será utilizado na estrutura da ponte

Imagens obtidas pelo Guajará Notícias mostram uma balsa equipada com plataforma de sondagem operando nas águas turvas do Rio Mamoré, possivelmente no ponto onde será implantado o eixo principal da futura ponte. A embarcação realiza perfurações estratégicas que servirão de base para os estudos técnicos que antecedem a execução das fundações profundas da obra.

O empreendimento integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal e é considerado uma das principais obras de infraestrutura planejadas para a região Norte, com objetivo de fortalecer a integração logística e comercial entre Brasil e Bolívia, além de facilitar o escoamento de produção e ampliar a circulação de pessoas e mercadorias na faixa de fronteira.

A cerimônia de assinatura da ordem de serviço ocorreu em Rondônia e contou com a presença de diversas autoridades nacionais, entre elas o presidente da República, o ministro dos Transportes e o diretor-geral do DNIT, Fabrício Galvão.

O Guajará Notícias seguirá acompanhando de perto cada etapa desse importante projeto de infraestrutura, considerado histórico para a região da Pérola do Mamoré, trazendo atualizações sobre o andamento dos estudos técnicos e das futuras fases de execução da ponte binacional.