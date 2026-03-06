SINTERO convoca trabalhadores/as em educação estaduais para assembleias simultâneas em 24 de março

Por SINTERO

Publicada em 06/03/2026 às 10h22

O SINTERO convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação estaduais para participarem das Assembleias Gerais, que acontecerão presencial e simultaneamente nas 11 regionais do sindicato, no dia 24 de março, às 9h em primeira chamada e 9h30 em segunda chamada.

Para deliberar sobre a seguinte pauta:

1) Informes gerais;

2) Negociação com o Governo do Estado;

3) Encaminhamentos.

Confira os locais de realização:

Regional Apidiá – Avenida Presidente Dutra, nº 880, Centro, Pimenta Bueno

Regional Café – Avenida Cuiabá, nº 1734, Centro, Cacoal

Regional Centro I – Rua Jorge Teixeira, nº 53, Setor 7, Jaru

Regional Centro II – Rua Professor Gerolino Rodrigues de Souza, nº 27, Bairro Alvorada, Ouro Preto do Oeste

Regional Cone Sul – Avenida Capitão Castro, nº 4852, Centro, Vilhena

Regional da Mata – Rua Guaporé, nº 4458, Centro, Rolim de Moura

Regional Estanho – Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 2715, Setor Institucional, Ariquemes

Regional Guaporé – CEEJA Euclides da Cunha, Rua Monteiro Lobato, nº 5059, Centro, Alvorada do Oeste

Regional Mamoré – Avenida 15 de Novembro, nº 2204, Bairro Serraria, Guajará-Mirim

Regional Norte – Rua Rui Barbosa, nº 713, Bairro Arigolândia, Porto Velho

Regional Rio Machado – Rua Hermínio Victoreli, nº 53, Bairro 2 de Abril, Ji-Paraná

Participar das assembleias garante que a categoria analise e decida coletivamente sobre a proposta do Governo em relação à Pauta de Reivindicações.