SINTERO convoca trabalhadores/as em educação estaduais para assembleias simultâneas em 24 de março

O SINTERO convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação estaduais para participarem das Assembleias Gerais, que acontecerão presencial e simultaneamente nas 11 regionais do sindicato, no dia 24 de março, às 9h em primeira chamada e 9h30 em segunda chamada.
Para deliberar sobre a seguinte pauta:
1) Informes gerais;
2) Negociação com o Governo do Estado;
3) Encaminhamentos.
Confira os locais de realização:
Regional Apidiá – Avenida Presidente Dutra, nº 880, Centro, Pimenta Bueno
Regional Café – Avenida Cuiabá, nº 1734, Centro, Cacoal
Regional Centro I – Rua Jorge Teixeira, nº 53, Setor 7, Jaru
Regional Centro II – Rua Professor Gerolino Rodrigues de Souza, nº 27, Bairro Alvorada, Ouro Preto do Oeste
Regional Cone Sul – Avenida Capitão Castro, nº 4852, Centro, Vilhena
Regional da Mata – Rua Guaporé, nº 4458, Centro, Rolim de Moura
Regional Estanho – Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 2715, Setor Institucional, Ariquemes
Regional Guaporé – CEEJA Euclides da Cunha, Rua Monteiro Lobato, nº 5059, Centro, Alvorada do Oeste
Regional Mamoré – Avenida 15 de Novembro, nº 2204, Bairro Serraria, Guajará-Mirim
Regional Norte – Rua Rui Barbosa, nº 713, Bairro Arigolândia, Porto Velho
Regional Rio Machado – Rua Hermínio Victoreli, nº 53, Bairro 2 de Abril, Ji-Paraná
Participar das assembleias garante que a categoria analise e decida coletivamente sobre a proposta do Governo em relação à Pauta de Reivindicações.
