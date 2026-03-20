SINTERO apresenta proposta da Prefeitura de Ariquemes para profissionais da educação municipal da Regional Estanho

Por SINTERO

Publicada em 20/03/2026 às 14h28

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), por meio da Regional Estanho, apresentou à categoria da educação municipal de sua base a proposta encaminhada pela Prefeitura de Ariquemes após rodada de negociações.

A proposta reúne medidas relacionadas ao piso do magistério, reposição salarial, pagamento de direitos acumulados e concessão de benefícios.

Piso do magistério

Está previsto o reajuste de 5,4%, com efeito retroativo ao mês de janeiro. Os valores referentes ao período de janeiro a abril devem ser pagos no mês de abril, em forma de auxílio, com incorporação ao vencimento a partir de maio.

Para os servidores inativos, o mesmo percentual será aplicado de forma retroativa a janeiro de 2026, com pagamento também previsto para abril.

Reposição salarial dos demais servidores

Em relação aos demais trabalhadores da educação, a administração municipal solicitou prazo até maio para apresentar uma definição sobre a reposição salarial, após o fechamento do primeiro quadrimestre.

Licença-prêmio

Para o mês de março, está previsto o pagamento de R$ 200 mil aos servidores com laudo e R$ 913 mil aos servidores sem laudo, conforme a ordem de protocolo dos processos referentes ao ano de 2023.

A partir de abril, o município deve destinar R$ 200 mil mensais para essa finalidade, sendo R$ 100 mil para servidores com laudo e R$ 100 mil conforme a ordem de protocolo.

Rescisões

Os pagamentos seguem sendo realizados de acordo com a ordem de tramitação dos processos.

Auxílio-alimentação

A partir do mês de abril, os Professores receberão o auxílio alimentação no valor de R$ 800,00.

A direção da Regional Estanho do SINTERO avalia que a proposta representa avanços importantes para a categoria, resultado do diálogo e da atuação do sindicato. “Esse é um passo significativo, fruto da nossa luta e da mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Seguiremos acompanhando de perto para garantir que todos os pontos sejam efetivados e que possamos avançar ainda mais nas demais pautas”, destaca a direção regional.