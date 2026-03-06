Rússia ajudou Irã a localizar alvos dos EUA atacados no Oriente Médio, diz jornal

Por G1

A Rússia está ajudando o Irã a localizar alvos dos Estados Unidos no Oriente Médio para bombardeios em meio à guerra, segundo o jornal norte-americano "The Washington Post".

Segundo três fontes ouvidas pelo jornal, desde o início da guerra, a Rússia tem repassado ao Irã as localizações de ativos militares dos EUA na região, incluindo navios de guerra e aeronaves.

O conflito começou no sábado (28) após EUA e Israel lançarem bombardeios em território iraniano que mataram o líder supremo Ali Khamenei e outros membros de alto escalão militares e do governo de Teerã. Desde então, o Irã vem fazendo ataques retaliatórios contra equipamentos militares e bases dos EUA no Oriente Médio.

A Rússia é um dos maiores aliados do Irã, e a revelação de que Moscou tem alimentado o regime iraniano com informações para ajudar nos ataques retaliatórios a forças norte-americanas evidencia o envolvimento russo no conflito, mesmo que indiretamente. Oficialmente, o Kremlin tem repudiado os ataques dos EUA e de Israel contra o território iraniano.

Nos últimos dias, o Irã tem realizado ataques contra diversos países do Oriente Médio que abrigam bases militares norte-americanas, como Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e Omã.

O Exército iraniano anunciou nesta sexta-feira que atacou bases dos EUA no Kuwait e prometeu mais bombardeios para aumentar a pressão contra Washington. Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram fogo e fumaça na base de Ali Al-Salem.

Os EUA possuem 19 bases militares no Oriente Médio (veja no mapa abaixo) —sendo cinco delas no Kuwait, país que mais tem bases norte-americanas— além de outras instalações que as forças de Washington têm acesso na região.