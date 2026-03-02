Refinaria na Arábia Saudita é atingida por drones iranianos

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 02/03/2026 às 08h39

A Arábia Saudita é dos países do Golfo que têm sido alvo de ataques do Irã desde sábado, em retaliação pela ofensiva de grande envergadura que os Estados Unidos e Israel têm em curso contra a República Islâmica.

Um porta-voz militar saudita fez o anúncio do ataque à refinaria através da agência estatal Saudi Press Agency, segundo a agência norte-americana AP.

A agência especializada Bloomberg noticiou que a refinaria parou após o forte ataque.

Vídeos compartilhados na internet a partir do local pareceram mostrar uma espessa nuvem de fumaça subindo após o ataque, destacou a AP.

Mesmo os drones interceptados com sucesso causam detritos que podem provocar incêndios e ferir quem se encontra no solo.

A refinaria de Ras Tanura, localizada no Golfo, é uma das maiores da região, com capacidade para 550.000 barris de petróleo bruto por dia, segundo a agência francesa AFP.

