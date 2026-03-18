Projeto do Deputado Federal Lucio Mosquini contra embargos ambientais automáticos ganha destaque nacional

Por Assessoria

Publicada em 18/03/2026 às 09h15

O Deputado Federal Lucio Mosquini está no centro de um importante debate sobre a modernização da fiscalização ambiental no Brasil. O parlamentar é autor de um Projeto de Lei que busca reformar a Lei de Crimes Ambientais, proibindo a aplicação de embargos baseados exclusivamente em detecção remota (via satélite) sem o devido processo legal.

A proposta, que ganhou repercussão no Jornal Nacional, busca corrigir o que o deputado classifica como uma injustiça contra o setor produtivo: o embargo de propriedades à distância, sem que o produtor tenha o direito básico de se defender ou apresentar esclarecimentos prévios.

Garantia de Ampla Defesa e Igualdade perante a Lei

Em suas declarações, Mosquini reforça que não é contra a tecnologia ou a fiscalização, mas defende que a punição não pode vir antes do diálogo. O deputado utiliza uma comparação simples e direta com o cotidiano de qualquer brasileiro para ilustrar a falha no sistema atual.

"Se uma pessoa leva uma multa de trânsito, ela é devidamente notificada e tem um prazo legal para recorrer antes de sofrer as sanções. Por que o produtor rural tem que ser penalizado com um embargo imediato sem sequer ter o direito de ser citado ou ouvido?", questiona o parlamentar.

"É garantir o direito de ampla defesa de quem está sendo punido com esse embargo. Eu quero que ele seja notificado", afirmou. O deputado enfatiza que apoia o uso de satélites e o trabalho dos fiscais de campo, mas se opõe veementemente à negação do direito de defesa. Para ele, o produtor rural merece respeito e segurança jurídica para trabalhar.

O que prevê o projeto?

* Fim do embargo automático: Proíbe punições severas baseadas apenas em imagens de satélite.

* Notificação Prévia: Estabelece que a fiscalização deve notificar o autuado, oferecendo um prazo razoável para esclarecimentos antes de qualquer medida restritiva.

* Segurança no Campo: Evita que erros técnicos de interpretação de imagens causem prejuízos econômicos irreversíveis a famílias que vivem da terra.

Pronto para Votação

Com a aprovação do regime de urgência, o projeto está pronto para ser votado diretamente no plenário da Câmara dos Deputados. A medida é vista por representantes do setor produtivo como um passo fundamental para equilibrar a preservação ambiental com o respeito aos direitos individuais e à produção nacional.