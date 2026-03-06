Programa Vencer fortalece qualificação profissional com entrega de kits a formandos em Ariquemes

Por Camila Rodrigues

Publicada em 06/03/2026 às 14h04

Ferramentas nas mãos e novos caminhos pela frente. Foi com esse espírito que 34 alunos receberam, na quarta-feira (4), em Ariquemes, os kits profissionais do Programa Vencer, iniciativa do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). Os alunos concluíram os cursos de Instalador de Refrigeração Doméstica e Modelista de Roupas.

Durante o evento, a secretária da Seas, Luana Rocha, destacou o impacto do programa na geração de renda e na autonomia das famílias rondonienses. “Cada kit entregue representa uma nova oportunidade. Nosso objetivo é garantir que essas pessoas tenham condições de transformar o conhecimento adquirido em trabalho, renda e dignidade para suas famílias”, ressaltou.

A entrega realizada em Ariquemes integra uma série de ações do programa em 2026. Até o momento, 291 alunos já receberam kits profissionais em sete municípios do estado: Porto Velho, Ji-Paraná, Nova Brasilândia, Jaru, Costa Marques, Vilhena e Ariquemes.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o programa integra as políticas públicas do estado voltadas à inclusão produtiva. “Estamos investindo em qualificação e em ferramentas para que os cidadãos possam empreender e conquistar independência financeira. O Programa Vencer é uma iniciativa que gera oportunidades e fortalece a economia local”.