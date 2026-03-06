Programa estadual fortalece pecuária leiteira e aumenta produtividade na agricultura familiar em Rondônia

Por Wania Ressutti

Publicada em 06/03/2026 às 08h45

O Programa de Consultoria Técnica e Gerencial para Produtor Rural da Pecuária Leiteira (Consultec-Leite), desenvolvido pelo governo de Rondônia, tem reunidos produtores para participarem da ação conhecida como Dia de Campo em diversas propriedades de agricultores familiares do estado. A iniciativa busca compartilhar conhecimento técnico, apresentar resultados do programa e incentivar mais produtores a aderirem às práticas que vêm transformando a bovinocultura leiteira rondoniense.

A iniciativa utiliza a metodologia Balde Cheio como base técnica e gerencial, integrando a pesquisa e a extensão rural visando a modernização da cadeia produtiva leiteira e a valorização dos produtores rurais familiares. Executado pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), o Consultec-Leite tem contribuído para consolidar um novo padrão de eficiência, produtividade e qualidade no campo.

Durante as atividades, extensionistas da Emater-RO realizam o credenciamento de propriedades interessadas, apresentam o funcionamento do projeto e demonstram, na prática, os resultados obtidos em propriedades onde o programa já está implantado. Um dos exemplos é o Sítio Beira Rio, localizado em Ariquemes, de propriedade do casal Armindo Schmidt e Dulce da Silva Machado Schmidt. Antes da assistência técnica do programa, a produção diária de leite na propriedade era de cerca de 35 litros. Após a adoção das orientações técnicas, a produção aumentou aproximadamente 677%, chegando a 237 litros por dia.

Outro caso de sucesso ocorre em Cacoal, no Sítio Monte Sião, do casal Rogério Kiester de Andrade e Nicoli Lopes de Castro. Assistidos pela Emater-RO desde 2022, os produtores transformaram a propriedade em referência de produtividade, gestão e sustentabilidade. Em uma área de 10 hectares, a produção média, que era de 64 litros de leite por dia, cresceu mais de 500%, alcançando 402 litros diários.

O diretor-presidente da Emater-RO, Luiz Cláudio Pereira Alves, destaca que a maioria das propriedades atendidas pela autarquia já utiliza ferramentas de gestão rural, o que representa um avanço significativo na profissionalização da atividade leiteira no estado. “Com o Consultec-Leite, o governo reafirma seu compromisso com o fortalecimento da cadeia leiteira com sustentabilidade, valorizando a agricultura familiar e promovendo o desenvolvimento econômico e social de Rondônia”, afirmou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa atua como políticas públicas voltadas ao conhecimento e à inovação no campo geram resultados concretos. “O Consultec tem oportunizado às famílias rurais crescer em seus empreendimentos, mostrando que quando o governo investe em assistência técnica e inovação, os resultados aparecem”, destacou.

As datas dos próximos Dias de Campo sobre bovinocultura leiteira e demais eventos promovidos pela Emater-RO podem ser acompanhadas no site da Emater-RO.