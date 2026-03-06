PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (6) com muitas chuvas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 06/03/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta sexta-feira (6), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas de diferentes intensidades para todos os estados ao longo do dia. As precipitações devem ter maior concentração e vir acompanhadas de trovoadas no centro-sul da região.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas para toda a região, que devem amanhecer mais intensas e acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, Rondônia, Amapá, Pará, centro-oeste e norte do Tocantins e centro-sul, leste e oeste do Amazonas.

Durante a tarde, as pancadas de chuva com trovoadas se mantêm sobre as mesmas áreas, exceto no noroeste do Pará, onde dão lugar a chuvas isoladas e sem trovoadas. Essas condições se mantêm até a noite, com a possibilidade de chuvas isoladas deixando o norte do Amapá.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção de Roraima, extremo-noroeste do Pará e extremo-norte do Amazonas —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para o extremo nordeste do Pará.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 37°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).