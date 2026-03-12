PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (12) de muitas chuvas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 12/03/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quinta-feira (12), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas de diferentes intensidades para todos os estados ao longo do dia.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas para quase toda a região — à exceção de Roraima, onde deve chover com menor intensidade —, que devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em todos os estados, exceto pelo extremo-norte do Amazonas e sul do Tocantins.

Durante a tarde, as pancadas de chuva com trovoadas se mantêm sobre as mesmas áreas, exceto por Tocantins, que deve ficar sob pancadas de chuva sem trovoadas.

À noite, as pancadas de chuva tomam toda a região, enquanto as trovoadas voltam a tomar o Tocantins e deixam o Acre, centro-oeste de Rondônia e centro-oeste do Amazonas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para toda a região, além de alerta de perigo de chuvas intensas para o Acre, Rondônia, Amazonas, faixa central do Pará, centro-norte e extremo-sul do Amapá, extremo-norte do Tocantins e extremo-sul de Roraima.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).