PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas atinge áreas do Norte nesta segunda-feira (9)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 09/03/2026 às 07h50

A segunda-feira (9) terá muitas nuvens e chance de chuva em boa parte da Região Norte.

Acre, Rondônia e Tocantins registram possibilidade de chuva isolada ao longo do dia.

No Amazonas, municípios do norte e do médio Solimões, como Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e Fonte Boa, terão muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Em Roraima, o dia será nublado.

No Amapá, há previsão de chuva em Tartarugalzinho e Porto Grande.

Já no Pará, as precipitações mais intensas atingem Paragominas, Nova Esperança do Piriá e Viseu.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).