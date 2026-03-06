Presidente dos EUA Donald Trump exige rendição incondicional do Irã

Por G1

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu nesta sexta-feira (6) a "rendição incondicional" do Irã, com quem o país trava guerra desde o último sábado.

"Não haverá acordo com o Irã, exceto com RENDIÇÃO INCONDICIONAL! Depois disso, e da escolha de um GRANDE e ACEITÁVEL líder(es), nós — e muitos de nossos maravilhosos e muito corajosos aliados e parceiros — trabalharemos incansavelmente para tirar o Irã da beira da destruição, tornando-o economicamente maior, melhor e mais forte do que nunca. O IRÃ TERÁ UM GRANDE FUTURO. “TORNEM O IRÃ GRANDE NOVAMENTE (MIGA!)", afirmou Trump em publicação na rede social Truth Social.

A fala de Trump ocorre em meio a ameaças de uma intensificação ainda maior dos bombardeios realizados desde sábado por EUA e Israel contra o território iraniano, principalmente Teerã. Os aliados, inclusive, anunciaram na quinta-feira uma "nova fase" guerra, que envolve um "aumento drástico" do poder de fogo contra o Irã e bombardeios à "infraestrutura do regime" dos aiatolás. (Leia mais abaixo)

O almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos EUA (Centcom), em coletiva na quinta-feira (5). Cooper disse que as forças dos EUA destruíram mais de 200 alvos no Irã nas últimas 72 horas e destruíram 30 navios de guerra iranianos no total no conflito, incluindo um navio porta-drones no início da quinta-feira. Na quarta-feira, o chefe das Forças Armadas, Dan Caine, afirmou que os EUA já tinham atingido mais de dois mil alvos iranianos no conflito.

“À medida que transitamos para a próxima fase desta operação, desmantelaremos sistematicamente a capacidade futura de produção de mísseis do Irã, e isso já está em andamento”, disse Cooper. Isso deve levar algum tempo, segundo ele.

Autoridades dos EUA não deram muitos detalhes específicos sobre o que a nova fase da guerra contra o Irã, porém falaram do que estão planejando fazer a partir de agora no conflito.

O secretário de Guerra norte-americano, Pete Hegseth, que estava na coletiva junto com Cooper, acrescentou que os bombardeios norte-americanos na nova fase do conflito serão mais devastadores e terão como alvo "infraestrutura do regime" iraniano.