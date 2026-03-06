Por Assessoria

Publicada em 06/03/2026 às 10h05

A SEMELC está em campo, literalmente! Começou a roçagem dos gramados dos campos do município e a temporada 2026 do futebol de várzea já tem data para entrar em campo!

No interior, o campo de futebol é muito mais que duas traves e uma bola. É o ponto de encontro da comunidade. É onde o trabalhador do campo encontra o amigo de infância. É onde pai e filho dividem o mesmo sonho de vestir a camisa do time da comunidade. É onde a rivalidade saudável aquece o domingo e a vitória comemorada vira festa na linha inteira.

Manter esses espaços em condições é garantir que a vida no interior pulse mais forte. É oferecer lazer, saúde e qualidade de vida para quem acorda cedo para trabalhar e merece um domingo de emoção. É reconhecer que o esporte transforma, une e fortalece os laços que fazem de Espigão D'Oeste uma cidade viva em cada canto!