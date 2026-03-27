Prefeitura promove encontro com famílias no CRAS São Francisco com palestra sobre saúde da mulher

Por Natália Pessoa

Publicada em 27/03/2026 às 14h19

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), realizou nesta semana o Encontro de Famílias do PAIF e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no CRAS São Francisco.

A atividade reuniu famílias acompanhadas pelos serviços socioassistenciais e contou com a participação da enfermeira Dra. Karolaine Veronesi e da enfermeira Regina de Souza, que conduziram uma palestra voltada à prevenção e aos cuidados com a saúde da mulher.

Durante o encontro, foram abordados temas relacionados à importância da prevenção, do acompanhamento médico regular e da adoção de hábitos saudáveis para a manutenção da saúde. As profissionais destacaram que o cuidado com a saúde envolve atenção constante ao corpo, à mente e ao estilo de vida, sendo fundamental a realização periódica de consultas e exames.

Segundo as palestrantes, a prevenção é uma das principais estratégias para identificar doenças de forma precoce, possibilitando tratamento adequado e melhores resultados para a qualidade de vida.

A ação também teve como objetivo fortalecer o vínculo entre os serviços da assistência social e as famílias atendidas, promovendo momentos de orientação, diálogo e informação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Família, iniciativas como essa reforçam o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso à informação e promover ações que contribuam para o bem-estar e a qualidade de vida da população.