Prefeitura organiza calendário oficial de eventos de 2026 e convoca entidades para cadastro de programações

Por Asssessoria

Publicada em 06/03/2026 às 14h31

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Gerência Municipal de Turismo (GEMTUR), está finalizando a elaboração do Calendário Oficial de Eventos de 2026 e convoca entidades públicas e privadas para informarem as datas e detalhes de seus respectivos eventos, garantindo que todas as programações culturais, esportivas, sociais e institucionais estejam incluídas no planejamento anual do município.

A iniciativa tem como objetivo organizar e fortalecer o calendário turístico e cultural da cidade, evitando conflitos de datas e possibilitando maior divulgação das atividades que movimentam Rolim de Moura ao longo do ano.

De acordo com a Gerência de Turismo, as instituições interessadas em incluir seus eventos no calendário oficial devem procurar a equipe da GEMTUR e apresentar algumas informações básicas sobre cada programação, sendo elas: nome do evento, data de realização, horário de início, horário de término, local de realização com endereço, estimativa de público e nome da instituição realizadora.

Segundo o gerente municipal de turismo, Edivan Ferreira, a participação das entidades é fundamental para que o município tenha um calendário completo e bem estruturado, contribuindo para o fortalecimento das atividades locais e para a valorização dos eventos que fazem parte da tradição de Rolim de Moura.

As instituições podem procurar diretamente a Gerência Municipal de Turismo, localizada na Avenida Recife, nº 4455, no Centro, na sala da GEMTUR, nas dependências da SEMMADU. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Para mais informações ou envio dos dados, também é possível entrar em contato com o gerente Edivan Ferreira pelo telefone ou WhatsApp (69) 9 8170-0524.

A Prefeitura reforça que a colaboração das entidades é essencial para que o calendário de eventos de 2026 represente toda a diversidade de atividades realizadas no município.