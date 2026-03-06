Prefeitura de Vilhena anuncia recurso para cobertura da feira na Avenida Melvin Jones

Por Assessoria

Publicada em 06/03/2026 às 09h03

Projeto prevê 300 metros de extensão com estrutura moderna busca oferecer proteção contra sol e chuva para feirantes e consumidores

A Prefeitura de Vilhena destinou o investimento de R$ 6 milhões para a construção da cobertura da tradicional “Feira da Melvin”. A obra abrangerá 300 metros da Avenida Melvin Jones, especificamente no trecho situado entre as ruas 1504 e 1508. O objetivo da iniciativa é melhorar as condições de trabalho dos feirantes e garantir maior conforto à comunidade, oferecendo proteção contra as variações climáticas.

Segundo o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Laércio Torres, a estrutura será a maior rua coberta de Rondônia e uma das maiores da Região Norte. “Ela vai se estender desde o ponto de mototáxi até a Farmácia Confiança”, detalhou o secretário.

O projeto está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras (Semosp) e deve passar agora pela análise da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan). Após a validação técnica, a administração municipal dará início ao processo licitatório para a escolha da empresa responsável pela execução.

A expectativa da secretaria é de que todos os trâmites burocráticos sejam finalizados até o mês de maio, quando o contrato com a empresa vencedora deverá ser assinado para o início das obras.