Prefeitura de Espigão do Oeste amplia frota e reforça atendimento à população

Publicada em 06/03/2026 às 14h13

Na manhã desta sexta-feira, a Prefeitura de Espigão do Oeste realizou a entrega de quatro novos veículos e uma retroescavadeira, fortalecendo a estrutura das secretarias municipais e ampliando a capacidade de atendimento à população nas áreas da saúde, educação e infraestrutura.

Os investimentos garantem mais agilidade e melhores condições de trabalho para as equipes que atuam diretamente nos serviços públicos. Entre os veículos entregues, uma van será destinada ao projeto de atendimento domiciliar da saúde, ampliando o cuidado com pacientes que necessitam de acompanhamento em casa.

Três picapes passam a integrar as ações da Secretaria de Educação, sendo duas destinadas ao atendimento das escolas na zona rural e uma para reforçar as demandas educacionais na cidade, contribuindo para melhorar o suporte às unidades de ensino e às equipes da rede municipal.

A nova retroescavadeira será utilizada pela Secretaria de Obras, fortalecendo os serviços realizados principalmente na zona rural, com mais eficiência na manutenção de estradas, abertura de acessos e apoio às atividades do campo.

Durante a entrega, o prefeito destacou a importância dos investimentos para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população.

“Estamos fortalecendo nossa estrutura para que as equipes possam atender melhor a população, garantindo mais eficiência tanto na cidade quanto no campo”, ressaltou.

Com a ampliação da frota, Espigão do Oeste segue avançando no fortalecimento dos serviços públicos e no compromisso com o desenvolvimento do município.