Prefeitura amplia horário de coleta do exame preventivo em nove unidades básicas de saúde

Por Assessoria

Publicada em 06/03/2026 às 13h48

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, promove, a partir da próxima quarta-feira (11), o reforço nas ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo do útero.

Para que mais mulheres possam realizar o exame preventivo (Papanicolau), o serviço de coleta será realizado em horário estendido em nove unidades básicas (UBS) de saúde do município. A ação faz em alusão ao Março Lilás, mês da prevenção ao câncer de colo de útero.

Mulheres com idade entre 25 e 64 anos devem procurar a unidade mais próxima de sua residência e seguir as orientações da equipe para realizar o exame.

Confira abaixo o cronograma de atendimento das UBS:

11/03 - Centro de Saúde Carlos Chagas (Setor 05), das 18h às 21h

13/03 - Centro de Saúde Marlene Lopes (Jardim Morumbi), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

17/03 - Centro de Saúde Antônio Carmona Tressoldi (Jardim dos Estados), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

18/03 - Centro de Saúde Rute de Souza (Setor 07), das 7h30 às 19h

18/03 - Centro de Saúde Osvaldo Cruz (Setor 02), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

20/03 - Centro de Saúde José da Silva Bernardo (Savana Park), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

27/03 - Centro de Saúde João Castro Lacerda (Setor 04), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

27/03 - Centro de Saúde Marcelina Tereza de Carvalho (Setor 08), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30