Por Taiana Mendonça

Publicada em 06/03/2026 às 09h55

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), publicou nesta quinta-feira (5) o edital do processo seletivo para o Programa de Residência Médica em Psiquiatria, que irá ofertar três vagas para médicos residentes no município.

A residência médica é uma modalidade de pós-graduação destinada a médicos, caracterizada pelo treinamento em serviço e dedicação integral. O programa terá duração de três anos e representa um importante avanço para o fortalecimento da assistência em saúde mental na rede municipal de saúde.

De acordo com o edital, as inscrições serão realizadas entre os dias 5 e 6 de março de 2026, exclusivamente pelo e-mail [email protected]. Não será cobrada taxa de inscrição para participação no processo seletivo.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que as inscrições eventualmente realizadas com base em publicação anterior não serão consideradas válidas, sendo necessário que os candidatos interessados realizem nova inscrição conforme as regras estabelecidas no edital publicado nesta quarta-feira. O novo edital substitui publicação anterior referente ao processo seletivo.

O processo seletivo será composto por prova objetiva, com 100 questões de múltipla escolha, abordando conteúdos das áreas de clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia e medicina preventiva e social. Para aprovação, o candidato deverá alcançar mínimo de 70% de acertos na prova.

Implantação do programa busca fortalecer a rede de atenção psicossocial do município

A avaliação será aplicada no dia 10 de março, no Centro Universitário São Lucas – Campus 1, localizado na rua Alexandre Guimarães, nº 1927, bairro Areal, em Porto Velho.

O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 12 de março, no site oficial da Prefeitura de Porto Velho. Após o período para interposição de recursos, a homologação final do resultado está prevista para o dia 14 de março.

Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula no dia 15 de março, na Comissão de Residência Médica (COREME) da Maternidade Municipal Mãe Esperança, localizada na rua Venezuela, nº 2350, bairro Embratel.

Ampliação da assistência em saúde mental

A implantação do programa busca fortalecer a rede de atenção psicossocial do município e ampliar a oferta de profissionais especializados para o atendimento à população.

Além de contribuir para a formação de novos especialistas em psiquiatria, a iniciativa também deve auxiliar na redução da sobrecarga dos serviços de saúde mental e na diminuição da fila de espera por atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS).

O edital completo com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível no site da Prefeitura de Porto Velho.

Texto: Taiana Mendonça