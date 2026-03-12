Prefeita e vereador agradecem deputado Luizinho Goebel por ambulância em Pimenteiras

Por Assessoria

Publicada em 12/03/2026 às 08h10

A prefeita Valéria Garcia e o vereador Dora, de Pimenteiras do Oeste, agradeceram ao deputado estadual Luizinho Goebel pela destinação de uma emenda parlamentar que garantiu a entrega de uma nova ambulância para o município. O veículo foi adquirido com recurso de R$ 315 mil.

A ambulância passa a integrar a estrutura de atendimento da rede municipal de saúde e será utilizada no transporte de pacientes e no apoio a situações de urgência e emergência.

Ambulância reforça atendimento da saúde municipal

O novo veículo ficará à disposição da Secretaria Municipal de Saúde e será utilizado no deslocamento de pacientes que necessitam de atendimento médico, incluindo transferências para hospitais em outros municípios da região.

A ambulância também deverá atender moradores da sede do município e da zona rural, ampliando a capacidade de atendimento da rede pública de saúde.

Autoridades destacam importância da emenda

Durante a entrega do veículo, a prefeita Valéria Garcia e o vereador Dora destacaram a importância do investimento para fortalecer o atendimento na área da saúde e melhorar as condições de transporte de pacientes no município.

As autoridades agradeceram ao deputado Luizinho Goebel pela destinação da emenda parlamentar que possibilitou a aquisição da ambulância.

Veículo amplia frota da saúde em Pimenteiras

Com a chegada da nova ambulância, a frota da Secretaria Municipal de Saúde de Pimenteiras do Oeste passa a contar com mais um veículo para atender demandas relacionadas ao transporte de pacientes e apoio às equipes de saúde.