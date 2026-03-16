Por SINJUR

Publicada em 16/03/2026 às 08h21

Posicionamento oficial da Diretoria do SINJUR a respeito da FAKENEWS sobre o “panfleto sobre a Defensoria” e suposta alteração estatutária.

Fomos surpreendidos com mensagens com uma série de inverdades que estão sendo disseminadas para os Servidores do Judiciário a respeito de “panfleto” sobre a Defensoria Pública e com inferências sobre nossa atuação.

Queremos enfatizar que as informações dessa mensagem são inverdades, representando evidente tentativa de difamação da gestão sindical.

Prezamos pela transparência administrativa, pela ação conjunta, pela integração do maior número de servidores na tomada de decisões.

Caso você tenha dúvidas, venha conversar conosco! Fique atento(a) para mentiras e mensagens tendenciosas.

Diretoria do SINJUR!