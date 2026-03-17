Por iniciativa de Ezequiel Neiva, Assembleia celebra 20 anos da Agevisa em Rondônia

Por Alexandre Almeida

Publicada em 17/03/2026 às 10h22

A Assembleia Legislativa de Rondônia realizou, nesta segunda-feira (16), uma sessão solene em homenagem aos diretores, ex-diretores e servidores da primeira gestão da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à saúde pública do estado. A solenidade foi proposta pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) e ocorreu no auditório Deputado Amizael Gomes da Silva, em Porto Velho.

A homenagem marcou a celebração dos 20 anos de atuação da Agevisa e destacou a trajetória de profissionais que dedicaram suas carreiras à promoção da segurança sanitária e ao fortalecimento das políticas públicas de saúde em Rondônia.

O diretor-geral da Agevisa, coronel BM Gilvander Gregório de Lima, agradeceu a homenagem e ressaltou os avanços alcançados pela instituição ao longo dessas duas décadas. “Obrigado, deputado, por esse respeito e essa homenagem a homens e mulheres que ajudaram a construir essa história. Nos sentimos honrados pela presença dos ex-diretores. Avançamos muito ao longo do tempo e este é um momento de celebrarmos”, afirmou.

Representando a Secretaria de Estado da Saúde, o secretário Edilton Oliveira também destacou a importância da instituição para a saúde pública. “Parabenizo o deputado Ezequiel Neiva pela iniciativa desta sessão solene. A celebração dos 20 anos da Agevisa representa um marco institucional para todos nós. A agência tem sido fundamental para o fortalecimento da saúde pública e muitas vezes trabalha em silêncio para garantir a segurança sanitária da população”, disse.

A secretária-geral da Comissão de Direito da Saúde da OAB-RO, a advogada Isaura Galvão, ressaltou a relevância do trabalho técnico desenvolvido pelos profissionais da vigilância sanitária. “Os agentes exercem um papel fundamental. O trabalho técnico e comprometido desses profissionais garante o acesso ao direito fundamental à saúde no estado de Rondônia”, afirmou.

O defensor público-geral do Estado, Victor Hugo de Souza Lima, também celebrou a homenagem. Segundo ele, o reconhecimento evidencia a importância da atuação da Agevisa no monitoramento de riscos e indicadores de saúde. “Parabenizo o deputado pela sensibilidade em reconhecer o trabalho desenvolvido por todos os servidores da agência. O direito à saúde é universal e precisamos de instituições fortes para garantir que os serviços públicos funcionem adequadamente”, destacou.

Durante a solenidade, o ex-diretor Paulo Moreira de Pádua relembrou os desafios do início das atividades da Agevisa e agradeceu o reconhecimento. “Pegamos uma Agevisa no início e enfrentamos muitos desafios. Quero agradecer ao deputado Ezequiel Neiva pelo reconhecimento aos profissionais que fizeram e continuam fazendo história na saúde pública de Rondônia”, ressaltou.

Autor da proposta da sessão solene, o deputado Ezequiel Neiva afirmou que a homenagem representa um gesto de gratidão aos profissionais que contribuíram para consolidar a vigilância em saúde no estado. “Conceder essa honraria é reconhecer os méritos e o valor de cada profissional. É uma satisfação prestar essa homenagem aos diretores e membros fundadores dessa instituição tão importante para Rondônia”, destacou.

Durante o evento também foi apresentado o selo comemorativo dos 20 anos da Agevisa, entregue aos profissionais da instituição. A solenidade também contou com uma homenagem especial à médica Kazue Narahashi, reconhecida pelo trabalho dedicado e sensível no atendimento às pessoas acometidas pela hanseníase em Rondônia, com a entrega de uma placa de gratidão pela causa.

Ainda durante a sessão, foram entregues medalhas do Mérito Legislativo ao diretor executivo da Agevisa, Fábio Júlio Perondi Silva, e aos ex-diretores Ana Flora Camargo Gerhardt, Belgrano José Cavalcante Alves, Gilberto Miotto, Maria Arlete da Gama Baldez, Maurício Rodrigues Cezar, Paulo Moreira de Pádua e Tânia Medeiros de Castro Souza.

Também foram concedidos votos de louvor aos servidores da primeira gestão da Agevisa pelos relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia, dentre eles: Albert Sebastião Alves Martins, Amarildo Beleza de Andrade, Ana de Nazaré Silva do Nascimento, Antônio Salviano de Matos, Carmelita Ribeiro Filha, Edivaldo Soares de França, Fátima Correa Cunha, Francisco Moraes de Oliveira, Helena Severiano da Cruz Souza, Izamar Paraguassu Chaves, Janilda Vieira Romano, João Adauto Marins Gonçalves, José Lairton Rocha, José Maria Campos Prestes, Jussara Mascarenhas Pereira, Lidiane Pereira da Silva Marques, Lourdete Nunes, Lucicléia Brasil de Souza, Margarida Maria Duarte de Azevedo Capelete, Maria das Graças da Costa, Maria de Jesus Souza, Maria Eunice Magalhães dos Santos, Maria Silva Cavalcante, Mário Paixão Vieira, Marlon Almeida de Carvalho, Mary de Nazaré Alves, Milton de Brito Silva, Neide Regina de Melo, Rosiane Maciel Batista Ximenes, Sebastião Alves de Sena Neto, Sebastião Sidrônio Alves, Selma Euterpe Somenzari, Selma Lima da Silva, Surlange Freire Ramalhães, Tatiana Vieira Lima e Valdir França Soares

Autoridades ressaltaram a relevância do trabalho técnico desenvolvido pelos profissionais da vigilância sanitária (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

Reconhecimento nacional

Ao longo de sua trajetória, a Agevisa tem contribuído para importantes conquistas na saúde pública do estado. Entre os destaques está a campanha “Vacinação Sem Fronteira”, reconhecida pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) pela estratégia de ampliação da cobertura vacinal em regiões de fronteira e áreas de difícil acesso.

Outro resultado importante foi a certificação de 38 municípios de Rondônia pela eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis, fruto de ações integradas entre vigilância em saúde, atenção primária e políticas públicas voltadas à proteção materno-infantil.

O estado também alcançou o primeiro lugar na Região Norte e o terceiro lugar no Brasil em cobertura vacinal, segundo levantamento do CLP Brasil (Centro de Liderança Pública).

Em 2026, a Agevisa conquistou ainda o terceiro lugar nacional no Laboratório de Inovação em Educação na Saúde, promovido pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), com o projeto do Mestrado Profissional em Políticas Públicas em Saúde com foco em Vigilância em Saúde.