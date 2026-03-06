Parceria entre MPRO, Seduc, Undime e SaferNet oferece formação para profissionais da educação em Rondônia

Por MP-RO

Publicada em 06/03/2026 às 11h43

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito “Segurança e Cidadania Digital em Sala de Aula – 2ª edição”, destinado a educadores da rede pública do estado. A iniciativa é uma parceria do Ministério Público de Rondônia (MPRO) com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação em Rondônia (Undime-RO), a Secretaria de Estado da Educação (Seduc-RO) e a SaferNet Brasil. As inscrições estão abertas de 4 de março a 12 de abril de 2026, pela plataforma AVAMEC, com turma exclusiva para profissionais da educação em Rondônia.

A ação busca combater crimes praticados na internet, como violência sexual contra crianças e adolescentes, racismo e outras formas de discriminação, além de promover ações de educação digital. O objetivo é apoiar professores e demais profissionais da educação no desenvolvimento de habilidades relacionadas ao uso seguro das tecnologias e à prevenção de violências no ambiente digital, especialmente no contexto escolar.

Conteúdo

O curso é dividido em seis unidades temáticas, alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao Marco Civil da Internet e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Entre os temas abordados estão: bem-estar e saúde emocional online; segurança e privacidade na internet; respeito e empatia nas redes; relações seguras no ambiente digital; educação midiática e cidadania digital e desenvolvimento de projetos educativos.

A formação também aborda temas como prevenção ao ciberbullying, combate à desinformação, proteção da privacidade e reputação digital, além de estratégias para identificar riscos e promover o uso responsável das tecnologias entre estudantes.

Inscrições

A formação tem 60 horas de carga horária e será realizada na modalidade online. Para participar, o interessado deve acessar o link: https://bit.ly/curso- cidadania-digital-safernet

Na plataforma AVAMEC, é necessário selecionar a turma “[EXCLUSIVA] – T1 – Rondônia” e inserir o código de acesso 9876.