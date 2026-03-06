Parceria entre a Prefeitura de Jaru e o Hospital do Amor garante a realização de diversos exames gratuitos

Por Assessoria

Publicada em 06/03/2026 às 09h49

Nesta quinta-feira (05), acontece o último dia de atendimentos da Carreta do Hospital de Amor no município de Jaru. A ação, que é realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Jaru e o Hospital do Amor, iniciou os atendimentos na última terça-feira (03).

Durante os três dias de atendimento, foram ofertados exames de mamografia, preventivo, avaliação bucal e triagem de pele. A iniciativa reforça a importância da prevenção e do acompanhamento da saúde feminina, facilitando o acesso a exames essenciais.

De acordo com a secretária de saúde, Jaine Barboza, a ação, que também faz alusão ao Dia das Mulheres, tem como objetivo ampliar o diagnóstico precoce de doenças. “Nesta etapa, foram realizados mais de 470 exames, todos agendados previamente.

Após todas as análises, os resultados serão encaminhados para a Secretaria de saúde, e os pacientes serão avisados por telefone sobre a data para retirada dos exames”, explicou.