Luizinho Goebel intensifica agenda no interior e acompanha obras que impulsionam desenvolvimento em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 19/03/2026 às 09h43

O deputado estadual Luizinho Goebel tem intensificado sua agenda de visitas pelo interior de Rondônia, acompanhando de perto obras e ações viabilizadas com recursos destinados ao longo de seu mandato. A iniciativa, chamada “Giro pelas Obras”, tem como foco fiscalizar investimentos, fortalecer parcerias e garantir que os benefícios cheguem efetivamente à população.

Durante as visitas, o parlamentar percorre diferentes municípios, dialoga com lideranças locais e acompanha o andamento de projetos em execução. Segundo Goebel, a presença nas comunidades é fundamental para assegurar que os recursos públicos sejam aplicados com eficiência.

“Nosso compromisso é estar presente, acompanhando de perto cada obra, cada investimento. É assim que garantimos que o trabalho saia do papel e se transforme em melhorias reais para a vida das pessoas”, destacou.

Obras e investimentos em áreas estratégicas

As ações acompanhadas pelo deputado abrangem setores considerados essenciais para o desenvolvimento regional. Entre os principais investimentos estão obras de infraestrutura, melhorias em unidades de saúde, apoio à educação e incentivo ao setor produtivo.

Projetos de pavimentação urbana e rural, reformas em escolas e unidades de saúde, além de iniciativas voltadas ao fortalecimento da agricultura, têm sido acompanhados durante o roteiro de visitas.

Esses investimentos têm chegado a diferentes regiões do estado, contribuindo para o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população rondoniense.

Presença nos municípios fortalece mandato

O “Giro pelas Obras” também reforça a proposta de um mandato participativo, com atuação direta junto às comunidades. A presença constante nos municípios permite ao parlamentar identificar demandas, alinhar prioridades e buscar soluções em parceria com prefeitos, vereadores e lideranças locais.

Com foco em trabalho contínuo, fiscalização e resultados, Luizinho Goebel destaca que a proximidade com a população é essencial para garantir que os investimentos públicos atendam às reais necessidades da sociedade.

“É trabalho que não para. É presença, compromisso e resultado para Rondônia”, concluiu o deputado.