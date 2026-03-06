Léo Moraes anuncia feira

Por Assessoria

Publicada em 06/03/2026 às 08h22

O prefeito Léo Moraes consolida Porto Velho no cenário da inovação com a chegada do Tecnogame Brasil 2026, festival de games, tecnologia e cultura digital que passa a integrar o circuito nacional do evento. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) da prefeitura.

A programação acontecerá nos dias 21 e 22 de março de 2026, na Villa Privilege (antigo Talismã 21). A entrada será solidária, com a doação de três quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a projetos sociais da capital.

O evento deve gerar impacto econômico para o município, com histórico de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos e premiações em competições de e-sports. A programação também inclui rodadas de negócios, networking entre startups e bolsas para cursos de tecnologia e inovação.

Entre as atrações confirmadas estão nomes conhecidos da internet e da cultura geek, como Guilherme Briggs, Júlio Cocielo, Bruno PlayHard e Muca Muriçoca, além de mais de 30 atrações nacionais com palestras e encontros com o público.

Na área educacional, o projeto também prevê oficinas em escolas públicas sobre cultura gamer e salas de robótica, preparando estudantes para áreas como inteligência artificial, desenvolvimento de jogos e realidade virtual, fortalecendo Porto Velho como um novo polo de tecnologia e economia criativa.