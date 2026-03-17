Laerte Gomes recebe moção de aplausos em Rondominas e reforça compromisso com o desenvolvimento de Rondônia

Por Juliana Martins

Publicada em 17/03/2026 às 12h02

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) recebeu, na última segunda-feira (16), uma moção de aplausos concedida pelo vereador Edis Farias, durante solenidade realizada pela Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste, na Escola Maria de Matos e Silva, localizada no distrito de Rondominas.

A homenagem reconhece o trabalho desenvolvido pelo parlamentar ao longo dos últimos anos, com investimentos e ações voltadas ao fortalecimento do município e da região. Para Laerte Gomes, o momento foi de gratidão e reflexão sobre a responsabilidade do mandato

“A homenagem tem um significado muito especial para mim, pois representa o reconhecimento de um trabalho que é construído todos os dias, ao lado de tantas pessoas comprometidas com o desenvolvimento de Rondônia. Esse reconhecimento só reforça minha responsabilidade de continuar lutando por um estado cada vez melhor para todos”, destacou.

O deputado ressaltou que a honraria também é resultado dos investimentos já realizados em Ouro Preto, que somam mais de R$ 30 milhões, contemplando diversas áreas. Entre as ações estão a pavimentação asfáltica de ruas e avenidas, melhorias no Estádio do Incra, reforma de ginásio, implantação de iluminação pública, realização de cirurgias eletivas, além da destinação de recursos para aquisição de UTI móvel, ambulância e aparelho de raio-X.

No distrito de Rondominas, Laerte destacou investimentos como o bloqueteamento de 100% das ruas, com aporte de aproximadamente R$ 2 milhões, além do apoio às exposições agropecuárias, garantindo a realização de eventos com portões abertos à população. O parlamentar também citou ações voltadas às associações rurais, com a entrega de trator e implementos agrícolas.

Durante a solenidade, o deputado anunciou ainda a destinação de uma emenda superior a R$ 500 mil para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que será utilizada no encascalhamento da estrada que liga Rondominas a Ouro Preto do Oeste, com o objetivo de garantir melhores condições de tráfego e segurança para os moradores.

Laerte Gomes enfatizou que cerca de 80% de suas emendas parlamentares são destinadas ao setor produtivo, por entender a importância da agricultura para o desenvolvimento econômico.

“Se não tem produtor rural levantando cedo, com condições de plantar e produzir, não há desenvolvimento no comércio, não há geração de emprego. Se não tiver roça, o comércio não vive e não tem oportunidade para os nossos jovens”, afirmou.



O parlamentar finalizou agradecendo ao vereador Edis Farias pela iniciativa, à câmara municipal pela homenagem e a todas autoridades e demais pessoas presentes, reafirmando seu compromisso de continuar trabalhando com dedicação nas áreas da saúde, infraestrutura, inclusão social, desenvolvimento econômico, defesa do municipalismo e garantia de direitos, sempre visando o progresso e o bem-estar da população rondoniense.