Israel anuncia onda de ataques contra infraestrutura do

06/03/2026 às 10h51

As Forças de Defesa de Israel anunciaram que iniciaram uma onda de ataques contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã, a capital do Irã, e Isfahan, a terceira maior cidade do país, nesta sexta-feira (6).

Ainda segundo comunicado, um comandante sênior iraniano foi alvejado.

Mais cedo, o Exército israelense já havia divulgado um vídeo mostrando um bombardeio ao bunker subterrâneo de Ali Khamenei, líder supremo do país morto no primeiro dia de confronto, no sábado (28).

"Esta manhã, aproximadamente 50 caças da Força Aérea, com orientação precisa da Diretoria de Inteligência e em cooperação com a Diretoria Antiterrorismo, atacaram o bunker subterrâneo de Ali Khamenei, construído sob o complexo da liderança do regime terrorista iraniano, no coração de Teerã", revelaram.

Os Estados Unidos e Israel estão entrando em uma nova guerra contra o Irã, que envolve um "aumento drástico" do poder de fogo sobre o território iraniano, novos ataques ao programa de mísseis de Teerã e bombardeios à "infraestrutura do regime" dos aiatolás, segundo a liderança do Exército norte-americano.

“À medida que transitamos para a próxima fase desta operação, desmantelaremos sistematicamente a capacidade futura de produção de mísseis do Irã, e isso já está em andamento”, disse o almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos EUA (Centcom), em coletiva na quinta-feira (5). Isso deve levar algum tempo, segundo ele.

Cooper disse que as forças dos EUA destruíram mais de 200 alvos no Irã nas últimas 72 horas e destruíram 30 navios de guerra iranianos no total no conflito, incluindo um navio porta-drones no início da quinta-feira. Na quarta-feira, o chefe das Forças Armadas, Dan Caine, afirmou que os EUA já tinham atingido mais de dois mil alvos iranianos no conflito.

Autoridades dos EUA não deram muitos detalhes específicos sobre o que a nova fase da guerra contra o Irã, porém falaram do que estão planejando fazer a partir de agora no conflito.

O secretário de Guerra norte-americano, Pete Hegseth, que estava na coletiva junto com Cooper, acrescentou que os bombardeios norte-americanos na nova fase do conflito serão mais devastadores e terão como alvo "infraestrutura do regime" iraniano.

“O poder de fogo sobre o Irã está prestes a aumentar drasticamente. (...) Se vocês acham que já viram algo, apenas esperem. A quantidade de poder de fogo que ainda está vindo, combinada com as forças de Israel, vai se multiplicar sobre o Irã", afirmou na coletiva o secretário de Guerra norte-americano, Pete Hegseth.