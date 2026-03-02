Irã anuncia ter atacado gabinete de Netanyahu, diz agência

Por G1

O governo iraniano afirmou nesta segunda-feira (2) ter atacado o gabinete de do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, segundo afirmou a agência de notícias AFP.

Segundo a AFP, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter feito uma leva de ataque com mísseis que tiveram como alvo o gabinete de Netanyahu, além do quartel-general do comandante da Força Aérea israelense.

O governo israelense ainda não havia se pronunciado sobre o suposto ataque até a última atualização desta reportagem.

O chefe de Segurança do Irã, Ali Larijani, afirmou nesta segunda-feira (2) que o país não negociará com os Estados Unidos.

A declaração contradiz Donald Trump, que no domingo (1) havia afirmado que a nova liderança tinha interesse em retomar as negociações.

No fim de semana, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, também havia afirmado ao chanceler de Omã, Badr Albusaidi, que Teerã estaria aberta a “esforços sérios” para reduzir a tensão após os ataques israelenses e norte-americanos.

Porém, por meio de uma publicação na rede social X, Larijani negou nesta segunda que qualquer iniciativa para retomar as negociações com Washington por meio de intermediários de Omã.

"Não negociaremos com os Estados Unidos", escreveu Larijani.

Em outra publicação, o secretário disse que "Trump mergulhou a região no caos com suas 'fantasias delirantes' e agora teme mais baixas entre as tropas americanas".

"Com suas ações delirantes, ele transformou seu slogan 'América Primeiro', criado por ele mesmo, em 'Israel Primeiro', sacrificou soldados americanos pelas ambições de poder de Israel. E, com novas invenções, está mais uma vez impondo o custo de assassinar seu próprio caráter aos soldados e famílias americanas. Hoje, a nação iraniana está se defendendo. As Forças Armadas do Irã não iniciaram a agressão".

Ali Ardeshir Larijani, presidente do Parlamento do Irã, discursa nesta segunda-feira (19) no QG europeu das Nações Unidas em Bruxelas. — Foto: AFP

EUA continuará até que todos os objetivos militares sejam atingidos

A campanha dos EUA no Irã vai continuar até que todos os objetivos militares dos EUA sejam atingidos, disse neste domingo (1º) o presidente dos EUA, Donald Trump, em pronunciamento publicado em suas redes sociais.

Em um discurso de seis minutos de duração, Trump afirmou também que os EUA vão vingar a morte dos três militares mortos durante a retaliação iraniana. Em tom de ameaça, ele também mandou um recado para membros das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária do Irã:

"Eu faço um apelo à Guarda Revolucionária, aos militares do Irã, policiais: entreguem as suas armas e recebam total imunidade, ou encarem a morte certa."

Pouco antes, Trump declarou ao jornal britânico "Daily Mail" que o conflito com o Irã deve se arrastar pelas próximas quatro semanas.

"Sempre foi um processo de quatro semanas. Calculamos que levaria cerca de quatro semanas. Sempre foi um processo de cerca de quatro semanas, então – por mais forte que seja, é um país grande, levará quatro semanas – ou menos", disse Trump, segundo o jornal britânico.

Trump disse ao jornal que continuava aberto a mais conversas com os iranianos, mas não disse se isso aconteceria "em breve". Mais cedo, ele disse à revista "The Atlantic" que a nova liderança do país se mostrou disposta a retomar as negociações sobre o programa nuclear.

"Não sei", disse Trump, de acordo com a reportagem. "Eles querem conversar, mas eu disse que deveríamos ter conversado na semana passada, não nesta semana", acrescentou.

As discussões sobre o programa nuclear iraniano foram a justificativa de EUA e Israel para o início da campanha militar, no sábado (28), que matou o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

Coluna de fumaça aparece em Teerã após ataque com míssil atingir prédio, em 1º de março de 2026. — Foto: Atta Kenare/AFP

“Eles querem conversar, e eu concordei em conversar, então vou falar com eles. Deveriam ter feito isso antes. Deveriam ter oferecido algo que era muito prático e fácil de fazer antes. Esperaram demais”, disse Trump.

Apesar disso, o republicano não quis detalhar quando deve ocorrer a conversa com representantes iranianos. Ao ser questionado se o contato aconteceria hoje ou amanhã, respondeu: “Não posso dizer isso”.

Segundo a publicação, Trump afirmou ainda que parte dos negociadores iranianos envolvidos nas tratativas recentes morreu nos ataques.

“A maioria dessas pessoas se foi. Algumas das pessoas com quem estávamos lidando se foram, porque aquilo foi um grande — foi um grande golpe”, declarou.

O presidente americano ainda disse acreditar na possibilidade de uma mudança interna no Irã.

Segundo ele, há relatos de comemorações nas ruas do país e de manifestações de apoio organizadas por iranianos que vivem no exterior, em cidades como Nova York e Los Angeles.

Apesar disso, Trump ressaltou que a situação continua delicada.

“Sabendo que é muito perigoso, sabendo que eu disse a todos para permanecerem onde estão — acho que é um lugar muito perigoso agora”, disse. “As pessoas lá estão gritando nas ruas de felicidade, mas, ao mesmo tempo, há muitas bombas caindo.”

Donald Trump — Foto: AP/Evan Vucci

Mediador de Omã diz que Irã está disposto a negociar

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou ao chanceler de Omã, Badr Albusaidi, que Teerã está aberta a “esforços sérios” para reduzir a tensão após os ataques israelenses e norte-americanos.

A conversa ocorreu por telefone e foi relatada em comunicado divulgado neste domingo pelo Ministério das Relações Exteriores de Omã.

Segundo Albusaidi, ele defendeu um cessar-fogo e a retomada do diálogo “de maneira que atenda às demandas legítimas de todas as partes”.

Omã tem atuado como mediador nas negociações nucleares entre EUA e Irã, buscando aproximar os dois países em meio às sucessivas crises diplomáticas.